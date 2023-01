La letra pequeña del hidrógeno verde, a examen por la abogacía de élite

“Hemos de cubrir lagunas y remover obstáculos”

“Hemos de abordar un doble reto regulatorio. El primero es cubrir las lagunas que hoy existen para la tramitación de este tipo de proyectos, puesto que todavía hay ámbitos en los que no hay una regulación específica, como sucede, por ejemplo, con el aspecto medioambiental. El segundo reto se refiere no tanto a llenar lagunas como a remover obstáculos. Los proyectos se ven sometidos a normativa variada. El reciente Real Decreto Ley 18/2022 ha supuesto un avance al permitir que las conexiones gasistas puedan acogerse a la expropiación forzosa, pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con la línea de conexión eléctrica entre la planta de producción de hidrógeno y una planta renovable en régimen de autoconsumo”.