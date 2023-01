Puntos clave para pasar la ‘ITV laboral’ este 2023

Revisar políticas de contratación, adaptar los planes de igualdad, aplicar la normativa de teletrabajo o mantener un sistema correcto de registro horario. Las empresas deben acometer múltiples obligaciones en el ámbito laboral que, con el comienzo del año conviene revisar. Algunas de ellas ya fueron clave en 2022 como el uso de las modalidades de contratación temporal y de fijos discontinuos o la adopción de planes de igualdad en compañías de más de 50 trabajadores. Otras se repiten año tras año como la cotización y el abono de las cuotas de la Seguridad Social o las relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Y en este 2023 van a tener un importante protagonismo las nuevas exigencias derivadas de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como Ley Zerolo.

Esta ley aprobada el pasado mes de julio, explica Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas Littler, cambia el paradigma en los despidos durante las bajas por incapacidad temporal al incluir expresamente la enfermedad dentro de los motivos de discriminación. “El empresario se expone a nuevas calificaciones de nulidad de los despidos si no consigue probar que este obedeció a una causa diferente a la enfermedad”, aclara Pedrajas. La Ley Zerolo obliga además a las empresas a aplicar instrumentos para detectar, prevenir y cesar situaciones de discriminación en el ámbito laboral a través de protocolos internos. Los incumplidores pueden resultar responsables del daño causado, tal y como advierte María Jesús Herrera, socia Sagardoy Abogados.

En cuanto a las sanciones por infracciones laborales, la mayoría no han variado respecto a 2022. Cabe recordar que en octubre de 2021 ya se produjo un aumento del 20% en sus importes y que la reforma laboral de 2022 endureció las sanciones por contratación irregular con multas de entre 1.000 y 10.000 euros por cada trabajador afectado. Asimismo, las infracciones derivadas de la Ley Zerolo tienen sanciones que oscilan entre los 300 euros y los 500.000 euros.

Contrataciones y despidos

El inicio y el fin de las relaciones laborales sigue siendo lo que más inquieta a las empresas. En este sentido, los expertos laboralistas consultados coinciden en que aún existen muchas dudas en cuanto a la interpretación de las modificaciones en materia de contratación temporal que trajo la reforma laboral. “Concretamente, sobre cómo utilizar las modalidades contractuales de duración determinada o la de fijo discontinuo”, destaca Covadonga Roldán, socia responsable del área laboral de Deloitte Legal.

La nulidad del despido de un empleado en situación de baja médica si el empresario no justifica una causa diferente a la de la enfermedad, se prevé como uno de los temas que más conflictos va a suscitar este 2023, según Germán Martínez, socio de laboral de Andersen.

Otro semáforo amarillo será para los procedimientos de despidos colectivos. Más aún, con la reforma que se prevé incluir en la futura Ley de Empleo que habilitará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para pronunciarse sobre las causas de los Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Con esta medida “se extienden notablemente las competencias de la ITSS, pasando de su actual papel testimonial limitado a valorar el correcto desarrollo del periodo de consultas, a un papel protagonista donde se va a pronunciar sobre la concurrencia o no de las causas justificativas del despido colectivo”, señala Pedrajas.

Algo que para Herrera supone un retroceso, ya que en su opinión podría tener un efecto disuasorio. “Puede llegar a debilitarse la labor negociadora y complicarse la actuación judicial, añadiendo inseguridad jurídica y complejidad en la articulación de estas nuevas funciones en el curso y desarrollo del proceso y su conclusión”, critica la abogada. Y es que, como indica Pedrajas, los informes de la ITSS tienen presunción de veracidad y normalmente serán seguidos por los tribunales. “Aunque no se trata de una autorización administrativa, como la que había antes de la reforma de 2012, la decisión de la Inspección sobre las causas de un despido colectivo supone un control administrativo más que puede tener bastante impacto en un procedimiento judicial posterior”, puntualiza Roldán.

Por su parte, Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, lamenta que esta nueva competencia, que consistirá en hacer el informe pertinente sobre la causa del ERE en el plazo solicitado, supondrá una mayor carga de trabajo para un colectivo que ya lleva tiempo reclamando el refuerzo de personal contemplado en el plan estratégico de la inspección de trabajo 2021-2023.

Falsos autónomos

Una de las medidas que plantea más controversia en cuanto a su aplicación práctica es la reforma del artículo 311 del Código Penal. Con ella, se condenan con penas de prisión de seis meses a seis años a quienes impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa. En otras palabras, se imponen consecuencias penales a las empresas que contraten falsos autónomos. Eso sí, como apunta Martínez, para que se produjera este delito sería necesario acreditar, por un lado, la ausencia de un acuerdo entre las partes y, por otro lado, la condición de trabajador del individuo.

Pedrajas califica esta reforma como muy desafortunada. “La oscura amenaza del código penal a un empresario que actúa en principio sin engaño o dolo en situaciones que, cuando menos, pudiese resultar controvertidas desde una perspectiva jurídico laboral, no parece la mejor receta para fomentar la estabilidad económica y el progreso”, opina. Por su parte, Herrera considera que, aunque este nuevo precepto va referido a hechos vinculados, en general, a nuevas tecnologías, la contratación de falsos autónomos no es un problema exclusivo de los repartidores de las plataformas digitales, sino que también afecta a otro tipo de trabajadores y sectores de actividad profesional.

Negociación colectiva

Las empresas también deben prestar especial atención a otras obligaciones como la adopción de planes de igualdad en empresas de 50 o más trabajadores, que si bien ya estaba vigente el año pasado no siempre se ha cumplido. “Aún quedan muchas empresas que no cuentan con un plan de igualdad negociado conforme al RD 901/2022, en muchos casos porque no han podido siquiera conformar mesas de negociación y en otro tantos están en procesos de negociación”, afirma Roldán.

Asimismo, la subida del IPC está afectando a la negociación colectiva dificultando la posibilidad de alcanzar acuerdos en materia salarial. “Sectores como el químico o el farmacéutico se ven afectados a efectos de costes por las cláusulas de revisión salarial previstas convencionalmente para este año 2023 e inicio del año 2024”, señala Roldán.