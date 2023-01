Si tienes Netflix, estos son los cinco errores que no debes cometer

Es posible que creas que estás aprovechando al máximo la cuenta que tienes de Netflix, sea la que sea. Lo cierto es que casi todo el mundo le da uso de una forma adecuada, pero se comenten algunos errores que hacen que la experiencia no sea la mejor posible siempre. Te mostramos algunos que son habituales y afectan a la usabilidad.

Son muchas las cosas que se deben tener en cuenta al utilizar Netflix, tanto en un teléfono como en el televisor de casa. Y, por lo tanto, es bastante normal que de vez en cuando se cometa algún fallo que pude afectar al exprimir a tope las opciones del servicio VOD del que hablamos. Unos ejemplos son el acceso a las recomendaciones o el desconocer algunas categorías. El caso es que es mejor evitar estos errores.

Evita errores al utilizar Netflix

Te dejamos una lista con las cosas que debes cambiar, si es que cometes el fallo al que se refieren, para que siempre obtengas la mejor experiencia de uso posible con Netflix (y no, esto no es válido con otras plataformas, ya que la manera de trabajar no es la misma). Son las siguientes:

Valora el contenido que ves : esta es una opción que se incluye en Netflix, y no son muchos los usuarios que tienen la costumbre de hacer esto una vez que finaliza una película o serie. El motivo para poner algo positivo o negativo es lo de menos, pero lo que tienes que hacer es calificar. ¿Y cuál es el motivo para ello? Pues uno que recibirás mejores recomendaciones y, segundo, que otros usuarios podrán beneficiarse de tu opinión.

Evita los atracones, no merece la pena: actualmente son bastantes los que tienen un ansía excesiva para finalizar un contenido, y esto no es bueno. No debes olvidar que en general lo que estás viendo se mantiene en el catálogo de la plataforma, por lo que no desaparecerá por arte de magia. Al consumir de forma intensa y segunda puedes menos susceptible al ritmo de la serie o la película, a la vez que vas rebajando el interés. Y, esto no es bueno. Incluso, es malo para la salud: los televisores no están pensados para verlos durante muchas horas seguidas.

Las descargas son positivas : si tienes una cuenta que permite esto, no olvides dar uso a esta función. Posibilita que tengas capítulos para ver si no dispones de conexión o acceso a Internet. Además, es una herramienta gratuita, lo que es positivo. Puede tener hasta 10 títulos almacenados si tu terminal lo permite. Debes ser previsor si sales de casa durante un tiempo, como por ejemplo de viaje.

Los originales siempre lo primero : esto se debe a que hablamos de opciones que son exclusivas y, si no las ves a su debido tiempo, puede que las dejes en olvido y acabes por perdértelas. Generalmente, las creaciones son de bastante buena calidad -por algo las ha elegido Netflix-. Por lo tanto, siempre debes darles una oportunidad… y rápido.

Calidad en dispositivos móviles: si no has descargado los contenidos para ver fuera de casa, no debes dudar en recurrir a una calidad inferior a la que tienes contratada para tu teléfono o tablet. El motivo es el ahorro de datos y, además, que no todos los dispositivos de los que hablamos pueden reproducir 4K. Por lo tanto, no dejes de valorar esta opción que, seguro, no afectará a la experiencia de uso.

Si sigues estas recomendaciones, seguro que sacarás el máximo partido a la cuenta que tienes en Netflix y, además, evitarás los fallos que cometen muchos de los usuarios.