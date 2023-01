Los emisores europeos aceleran la venta de deuda y colocan más de 18.300 millones

Tipo de deuda. Dentro del universo de la renta fija financiera los bonos sénior preferente y la deuda sénior no preferente fueron las grandes protagonistas de la jornada. Aunque las entidades financieras de la zona euro no tienen la liquidez comprometida, deben seguir avanzando en el cumplimiento de los requisitos regulatorios que les exige construir un colchón de deuda con capacidad de absorber pérdidas, una categoría en la que entra la sénior no preferente. Además de cumplir con las exigencias, parte de la deuda emitida en años anteriores empiezan a perder los criterios de elegibilidad y necesita refinanciarse.

‘Cocos’. Crédit Agricole fue la única entidad que aprovechó que los inversores están empezando a construir sus carteras para vender deuda contingente convertible, cocos en la jerga. Estos títulos, que son el tipo de deuda de más riesgo, exigen un precio mayor. La entidad vendió 1.250 millones al 7,625%.