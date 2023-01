La inflación pasa factura al Celler de Can Roca en su segundo año en pérdidas

El emporio gastronómico de los hermanos Roca registró en 2021 su segundo ejercicio en pérdidas. Jorofon SL –la sociedad que agrupa sus restaurantes el Celler de Can Roca, Can Roca y Más Marroch y el hotel y obrador Casa Cacao, así como sus otros negocios de helados, libros o perfumes– obtuvo en el ejercicio de 2021 unos números rojos de 191.000 euros. Pese a recuperar el negocio tras el Covid-19, el alza de la inflación ha impedido que la firma vuelva a beneficios.

El ejercicio de 2020, en el que el Covid-19 obligó a los hermanos catalanes a cerrar todos sus establecimientos, incluido el tres estrellas Michelin El Celler de Can Roca, fue el primero en el que la sociedad de los hermanos Roca entró en pérdidas desde su fundación en 2008. Obtuvo unos números rojos de 1,14 millones de euros, con un desplome de los ingresos del 40%, hasta los 7,43 millones.

En 2021, pese a que la primera parte del año también estuvo marcada por determinadas restricciones a la hostelería para tratar de controlar la difusión del virus, la empresa consiguió recuperar buena parte del negocio de antes de la pandemia. Los ingresos fueron de 12,21 millones, apenas a un 1,5% de las cifras de 2019, de acuerdo a las últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil.

Pero algo se ha vuelto a cruzar en el camino de los Roca, que les ha impedido que la sociedad vuelva a los números verdes. En este caso, la empresa casi ha duplicado sus provisiones, de 2,5 a 4 millones de euros. Ha guardado más dinero de lo habitual para hacer compras en próximos ejercicios, ante el alza de la inflación que ya empezaba a despegar a finales de 2021, meses antes de la guerra El gasto en personal se ha disparado en un 44%, hasta los casi cinco millones.

Jorofon es una sociedad que reparten a partes iguales los tres hermanos Roca. Joan, Josep y Jordi controlan cada uno, de manera salomónica, el 33,33% de la empresa. Se han repartido un sueldo de 387.000 euros como consejeros de la empresa, si bien ni en 2021 ni en 2020 cobraron dividendos.

Los tres hermanos catalanes han construido un imperio gastronómico sobre los cimientos del restaurante familiar Can Roca. Su tres estrellas Michelin, El Celler de Can Roca, fundado en los años 80 en Girona, fue elegido en 2013, 2015 y 2017 el mejor restaurante del mundo según el ránking The World's 50 Best Restaurants de la revista británica Restaurant. Desde estos dos establecimientos icónicos, los mediáticos cocineros han ido expandiendo sus redes. Y ya tienen un hotel, perfumes, libros, una tienda de chocolates o varias heladerías.

Un negocio saneado

Pese a encadenar dos años en números rojos y haber encomendado un importante crecimiento, la compañía de los Roca cuenta con una saneada situación financiera. No tiene deuda bancaria, tras haber cancelado en 2021 su único préstamo de 359.000 euros.

Tiene además una caja de 318.000 euros. Fue precisamene su abundante tesorería su tabla de salvación durante la pandemia. Cuando estalló el Covid-19 el grupo tenía más de un millón de euros en caja y lo redujo en un año a apenas 100.000 euros. En 2021 ha recuperado una parte y triplicado su dinero en efectivo. Su estrategia de crecimiento es generar caja y crecer sin deuda.