Estrenos de la semana del 2 de enero de 2023 en Netflix, Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+

Ya estamos en el año 2023 y los estrenos de en las plataformas de vídeo en streaming no paran. Te vamos a mostrar las opciones que creemos que no debes perderte entre todas las que se tiene programas por el momento para enero en las más importantes que hay en nuestro país. Como siempre hay tanto series como películas.

Entre las series, posiblemente la más llamativa entre todas las que aterrizan en la primera semana del año 2023 es The Rig. Esta creación de Amazon Prime Video puedes disfrutarla desde el día 6 de enero, y hablamos de una opción donde el suspense es la nota predominante. El mar y la niebla vuelven a combinarse para tener a los espectadores bien atrapados en cada capítulo y hará que una plataforma petrolífera quede incomunicada con el exterior y que los que allí están no sepan qué es lo que ocurre ni lo que deben hacer. Bastante bien acabada, es una excelente posibilidad para pasar un buen rato.

Si es una película que desea ver, sin duda alguna Netflix tiene la mejor de todas en esta ocasión. Hablamos de Los crímenes de la academia. Con Christian Bale encabezando el reparto, este thriller combinado con tintes victorianos (aunque no transcurra en Inglaterra), te atrapará por su buen guión y ambientación en el año 1830. Resolver un crimen en West Point no será nada sencillo para el detective encargado y tendrá que recurrir a la ayuda exterior que no es fácil de conseguir. Ojo con algunos de los alumnos, que existen varias sorpresas. Se estrena el 6 de enero.

El resto de los estrenos de la semana del 2 de enero de 2023

Te dejamos la lista de las opciones que creemos que no debes perderte siempre que tengas un usuario que te permita acceder a los diferentes servicios de vídeo en streaming más relevantes que existen actualmente en nuestro país.

Netflix

La vida mentirosa de los adultos: una comedia con tintes de drama que se estrena la primera temporada el día 4 de enero, donde una búsqueda será el centro de todo lo que ocurre.

Cómo me convertí en un gánster: estreno el día 4 de enero esta película que tiene tintes biográficos y a la que no le falta acción.

Ginny y Georgia: llega la segunda temporada de esta serie, donde la relación de una madre y una hija se mantiene como el epicentro de todos, y en este caso el pasado viene a visitarlas. Se puede disfrutar desde el 5 de enero.

La dama de los muertos: se estrena el 5 de enero la primera entrega y los poderes sobrenaturales de la protagonista harán que su vida cambie debido a que el mundo criminal irá directo a por ella.

Cowboy de Copenhague: la venganza es lo que lleva a una mujer a elaborar un plan para vengarse de una agresión. Estreno el 5 de enero.

Disney+

Star Wars: la Remesa Mala: llega el 4 de enero la segunda temporada de esta serie de animación donde las consecuencias de la Guerra de los Clones dejan efectos que son muy interesantes.

Movistar Plus+

Happy Valley: el 3 de enero podrás ver la tercera de esta serie policiaca donde un asesinato centra todo lo que ocurro y, este, se acaba mezclando con los problemas personales de algunos de sus protagonistas.

Filmin