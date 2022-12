El plan con anuncios de Netflix no despega, por ahora no vende toda publicidad

Hay que reconocer que la idea de Netflix con su plan que incluye anuncios no es mala en el fondo. Pero más allá de esto, lo verdaderamente importante es lo que opinan los usuarios. Y, por lo que se ha conocido, por el momento no son muchos los que se deciden a darse de alta en la opción de la que estamos hablando.

Hay que recordar que la oferta que se hace desde la plataforma es la siguiente: pagando menos al mes -dos euros-, se puede acceder a la mayoría de los contenidos que tiene Netflix. Y, eso sí, se tiene que asumir que los anuncios están presentes en las emisiones y que se pierden algunas opciones (una de estas son las descargas, que son vitales para muchos, y poder disfrutar de la máxima calidad de imagen en las películas y los vídeos). No es una locura, pero el mercado al final es el que dicta sentencia. Y, por lo que parece, esta por el momento no es muy buena.

Servir publicidad, esta es la cuestión para Netflix

Según la fuente de la información, los datos que se han conocido respecto a cómo está sirviendo Netflix publica en su plan no son los mejores posibles (por el momento no ha trascendido el número de usuarios que tiene en el nuevo plan, algo que se espera con bastante expectación). El caso es que los datos son claros: por el momento la compañía únicamente ha podido servir el 80% de lo previsto, por lo que ha tenido que devolver el restante y no cobrarlo.

Evidentemente, no son datos especialmente esperanzadores, pero no hay que olvidar que Netflix está en terreno inexplorado, lo que significa que han podido ser especialmente optimistas y tendrán que ser más cautos a partir de este momento. Además, esto no tiene que indicar que el nuevo plan sea un fracaso, ya que hablamos de ingresos adicionales que llegan sí o sí. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los precios de la plataforma en los anuncios son los más caros del sector (hasta 10 dólares por cada mil visualizaciones), lo que puede significar, de nuevo, que las estimaciones estaban por encima de lo normal. Tienen que ajustarse, por lo tanto, con vistas al 2023.

Un proceso de normalización que ya se preveía que sería largo

El CEO de la compañía ya lo tenía claro debido a que desde el principio sabía que el cambio de paradigma podría costar que fuera aceptado por los usuarios, y esto parece ser que es exactamente lo que está ocurriendo. Eso sí, esta información no hace que Netflix abandone la idea del plan con anuncios, ni mucho menos, simplemente tiene que pulirlo y saber exactamente el mercado que se tiene (de suscriptores e ingresos por anuncios). Pero, lo que está claro, es que de primeras todo esto no le ha gustado en exceso a los clientes, que en el fondo son los que mandan.