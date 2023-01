Cómo borrar en los ordenadores Mac de Apple la aplicación Mail paso a paso

La aplicación de correo que se incluye con los Mac es de una calidad bastante buena, pero esto no quiere decir que todo el mundo que tiene un ordenador de Apple la utilice. Hay otras opciones que son llamativas y que, de usarlas, puede hacer que Mail sea completamente innecesaria. Te contamos cómo conseguir que no moleste en el equipo.

Una de las cosas que debes saber es que esta aplicación no se puede quitar del sistema operativo macOS, ya que está protegida por SIP (o Sistema Integrado de Protección). Por lo tanto, de una forma bonal no podrás librarte de mail. Pero, por suerte, lo que sí puedes hacer es deshabilitarla y ocultarla, por lo que para ti en el día a día parecerá que no está presente. Esta es una excelente solución debido a que no entraña peligro alguno para el Mac que tienes (ya sea un modelo de sobremesa o portátil).

Así puedes deshabilitar Mail en tu ordenador Mac

El proceso que tienes que dar no es especialmente complicado, por lo que en poco tiempo y sin riesgo alguno puedes conseguir esto. Así, no tendrás dudas cuando tengas que abrir la aplicación de correo porque el icono que tiene Mail es de lo más identificativo. Esto es lo que tienes que hacer paso a paso.

Unsplash

Lo primero que debes hacer es eliminar las cuentas de correo que tienes vinculada, algo que se consigue realizado las siguientes acciones:

Abre la configuración del ordenador de forma habitual y, una vez en ella, selecciona la opción denominada Cuentas de Internet.

Ahora, debes elegir las cuentas de correo que tienes sincronizadas con Mail, puedes hacer esto una a una para que tengas un mejor control de lo que haces.

Lo siguiente es que el deslizador que hay al lado de Correo, lo apagues. De esta forma, has terminado y puedes repetir la operación tantas veces como necesites.

Haz que la aplicación no se vea en el escritorio

No es especialmente complejo hacer esto, ya que simplemente con pulsar en el icono de Mail con la tecla Control pulsada, aparece un menú contextual con diferentes opciones. Entre ellas, existe una denominada Eliminar del Dock, que es la que tienes que utilizar. También te recomendamos que hagas lo propio con Abrir al iniciar sesión, porque de esta forma desaparece de forma segura.

Con estos pasos, ya has conseguido tu objetivo, ya que Mail dejará de ser algo visible y funcional en tu Mac. Como has visto, nada complicado y, lo mejor de todo, si lo deseas, todo es completamente reversible.