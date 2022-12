Sabadell da carpetazo a los problemas de integración de TSB y pacta una multa de 56 millones en Reino Unido

Sabadell da por cerrado el capítulo de problemas de integración que sufrió en 2018 con la integración de su filial británica TSB. El banco catalán ha llegado a un acuerdo con la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) para pagar una multa de 48,65 millones de libras (unos 55,75 millones de euros al cambio actual) debido a las incidencias que se originaron durante la migración de su plataforma tecnológica.

En abril de 2018, cuando el banco presidido por Josep Oliu acometió la integración de TSB, se provocó una caída e interrupción de los servicios, afectando a miles de clientes. En ese momento, parte de los usuarios vieron cómo sus cuentas se quedaban bloqueadas y no podían acceder a los servicios ni por las sucursales, teléfono, ni la banca online. Ese desajuste tecnológico provocó pérdidas de 384 millones en Sabadell en el ejercicio entre gastos extraordinarios e indemnizaciones a clientes, además de un daño reputacional que arrastró en los siguientes trimestres.

La FCA reconoce que el programa de migración de TSB fue ambicioso y complejo y que conllevaba un alto nivel de riesgo operativo. Sin embargo, el regulador británico, que suele ser bastante duro en sus dictámenes, considera que TSB no organizó ni controló adecuadamente el programa de migración y no gestionó los riesgos operativos derivados de sus acuerdos de subcontratación con su proveedor externo.

“Los fallos en este caso fueron generalizadas y graves, lo que tuvo un impacto real en la vida cotidiana de una proporción significativa de los clientes de TSB, incluidos aquellos que eran vulnerables. La empresa no planificó adecuadamente la migración, la gobernanza del proyecto no fue lo suficientemente sólida y la empresa no tomó las precauciones razonables para organizar y controlar sus incidencias de manera responsable y eficaz, con sistemas de gestión de riesgos adecuados”, explica la FCA en su informe.

El impacto de la multa en términos de capital en cuanto al grupo se estima en seis puntos básicos. De todas formas, Sabadell detalla que el impacto económico y de capital de la decisión será neutro (es decir, cero), ya que las pólizas de seguros permitirán compensar en los siguientes trimestres esos 55,7 millones pactados con la FCA.

De esta forma, el banco pone punto final a la migración de TSB y resuelve la incertidumbre de un proceso que terminó hace ya más de cuatro años. En los últimos tiempos el banco británico ha dado giro de 180 grados, que coincide con la llegada de César González-Bueno como consejero delegado de Sabadell. Con un equipo directivo y estrategia diferentes y centrado en un fuerte negocio hipotecario, TSB suma siete trimestres consecutivos de aportación positiva al grupo bancario y se ha convertido en uno de los motores de generación de beneficios.

A cierre de septiembre de este año, TSB contribuyó a los resultados del grupo con 93 millones de euros, frente a los 82 millones de 2021, tras obtener un beneficio neto de 103 millones de libras. También incrementó un 81% su margen recurrente, gracias al incremento a doble dígito de las principales fuentes de ingresos y la reducción de costes.

Igualmente, los problemas tecnológicos de TSB han quedado atrás. Según detalla Sabadell, más del 90% de todas las transacciones de clientes de TSB se realizan a través de canales digitales o automatizados. La aplicación móvil de TSB tiene calificaciones altas por parte de los usuarios y cuenta con niveles de incidencias en tecnología por debajo de la media del sector, según los datos de la propia FCA.