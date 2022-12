Cuenta atrás para las elecciones del ICAM: la votación es este martes en el Hotel Novotel Madrid Center

Las elecciones para renovar la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se celebrarán este martes desde las 09:00 horas hasta las 20:00 en el Hotel Novotel Madrid Center, situado en la calle O’Donnell, 53. Para ejercer el derecho de sufragio, los abogados deberán acreditarse mediante el carné de colegiado, DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

Según datos del ICAM, hay 73.874 personas llamadas a las urnas, de las que son hombres el 51,64%, mientras que el 48,36% son mujeres. El 59,39% del total son abogados ejercientes y el 40,61% son no ejercientes. Precisamente, según los estatutos de la institución, el voto de los primeros vale el doble que el de los segundos. No obstante, tradicionalmente la participación ha sido muy baja (el 7,29% del censo en 2017 y el 13,9% en 2012).

En estos comicios son siete las personas que se presentan a través de listas completas a liderar la institución, una de las más grandes de Europa, con casi 75 mil colegiados y un presupuesto de aproximadamente 30 millones de euros. Se trata de Eugenio Ribón, Raúl Ochoa, Juan Gonzalo Ospina, Ángeles Chinarro, Beatriz Saura, Begoña Trigo y Miguel Durán.

Los dos primeros han sido cuestionados desde otras candidaturas por haber compatibilizado la búsqueda de apoyos con su cargo de diputados en funciones de la junta de gobierno saliente, liderada por el abogado José María Alonso, quien presidirá el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid a partir del 1 de enero. Por su parte, Juan Gonzalo Ospina dimitió del equipo directivo justo antes de anunciar su candidatura bajo la plataforma Ahora Abogacía, con la que colaboraba al tiempo que formaba parte de la junta de Alonso. Ángeles Chinarro es la presidenta de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), de corte progresista; Beatriz Saura es copresidenta de la sección de Compliance del ICAM; y Begoña Trigo se presenta por tercera vez, en esta ocasión bajo la marca Somos Abogad@s. El último en anunciar su candidatura ha sido Miguel Durán, ex director general de la ONCE y expresidente de Telecinco, quien no descarta que estos comicios sean anulados por la justicia ya que tiene sospechas de que la comisión electoral no es objetiva ni imparcial.

