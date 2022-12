Díaz propone vetar el dividendo a los supermercados sin una cesta de la compra asequible

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha planteado un acuerdo con las grandes empresas de la distribución para que faciliten una cesta de la compra "con productos de calidad" a precios moderados y ha abogado por penalizaciones para las compañías que no se adhieran. En concreto, su propuesta es que los supermercados que no ofrezcan una cesta de la compra asequible a los ciudadanos no puedan repartir dividendos entre sus accionistas.

En declaraciones a los medios este miércoles a su llegada a la presentación del libro del Papa Francisco, Díaz ha defendido la vía del acuerdo con las empresas, pero ha señalado medidas, como la limitación en el reparto de dividendos, para las que no se sumen.

"Aquellas que no acuerden, por ejemplo, pues que no puedan repartir, por dar alguna idea, dividendos, igual que hicimos en otros momentos de la crisis", ha añadido Díaz, que ha explicado que las medidas se siguen negociando entre PSOE y Podemos.

La espiral inflacionista de los últimos meses ha afectado de manera especial a alimentos y bebidas, que han subido un 15,3% sobre noviembre de 2021. En concreto, el azúcar ha subido un 50% sobre el año pasado; la mantequilla, un 37,5% y la harina, un 37,6%.

"También estamos proponiendo vía impositiva", añadió, aunque sin concretar el gravamen del 33% sobre los beneficios de los supermercados que sí ha divulgado desde el lunes Podemos, y terminó citando "una medida que tiene que ver con la limitación de los márgenes empresariales en las empresas de distribución".

"Son muchas medidas las que le hemos planteado al Partido Socialista y se las iremos presentando a lo largo de los de los días", ha concluido.