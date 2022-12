La Ley de Movilidad hará a las empresas negociar planes de transporte sostenible para empleados

Las medidas sobre el transporte no son ni mucho menos nuevas en los convenios colectivos. Empresas y sindicatos llevan años acordando iniciativas al respecto, si bien ahora se trata de fomentar que dichas medidas fomenten el transporte sostenible de los empleados. No obstante, existe ya un abanico de posibles iniciativas que van desde la más genérica que consistiria en planes de concienciación a los trabajadores a otras más clásicas como la de costear parte o todo el abonto de transporte público al trabajador. En algunos convenios empiezan también a incluirse iniciativas que fomentan el transporte al centro de trabajo en coches compartidos, bonificando parte o todos los automóviles en los que viaje más de un empleado. También se están negociando cambios de vehículos de gasolina o gasoil por otros eléctricos en las flotas de empresa. Otra forma de incentivar el transporte sostenible sería la de considerar tiempo efectivamente trabajado el del transporte de ida o vuelta del trabajo si este se realiza en transporte público o en vehículos no contaminantes como bicicletas o patinetes.