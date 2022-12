Cómo ocultar todo lo posible una aplicación que tienes instalada en el iPhone

Es posible que entre las aplicaciones que tienes instaladas en tu iPhone, exista alguna que no desees que se sepa que está presente. Bien puede ser un juego u otra opción, el caso es que deseas que pase lo más desapercibida posible. Te vamos a mostrar algunas acciones que harán que consigas esto de la forma más efectiva posible.

Evidentemente, la forma más sencilla es quitar la aplicación del teléfono, pero es muy posible que no desees llegar a este extremo. Sin que exista en los iPhone una opción propia para ocultar una app, sí que hay algunas configuraciones que se pueden establecer (o acciones concretas), que harán que muy pocos puedan saber si tienes o no un desarrollo disponible en el smartphone sin que tengas que prescindir de él a la hora de utilizar el equipo de Apple.

Los consejos para ocultar una aplicación en los iPhone

Como hemos indicado, no existe una opción en el sistema operativo iOS que permita hacer esto, pero sí algunas posibilidades que harán que la app en cuestión pase desapercibida casi por completo, como los buenos espías. Una de las primeras cosas que puede hacer es deshabilitar que las notificaciones que llegan desde la aplicación aparezcan en la pantalla del iPhone.

Pexels

Para conseguir esto, lo que tienes que hacer es buscar el Nombre de la app en los Ajustes del terminal y, allí, localiza el apartado Siri y Buscar. Aquí, debes ver varias posibilidades entre las que tienes que deshabilitar algunas como por ejemplo Sugerir app o Notificaciones de sugerencias. Este es un primer paso… que puedes completar que no se vea el desarrollo cuando se realiza una búsqueda (algo que se consigue con las opciones Mostrar contenido al Buscar y Mostrar la app al buscar).

Por cierto, te recomendamos que deshabilites en los Ajustes del iPhone que se vean las notificaciones en la pantalla de bloqueo. De esta forma, evitarás problemas en lo que se puede visualizar en el caso de que no tengas el teléfono guardado.

Que no se vea el icono en el escritorio

Evidentemente, esto es algo que resulta vital para que una aplicación pase lo más desapercibida posible en un iPhone (o cualquier otro terminal). Para conseguir esto, hay un proceso muy sencillo que no muchos conocen. Lo que tienes que hacer es pulsar de forma continuada en el icono en cuestión y, en el menú que aparece, utiliza Eliminar app. A continuación, selecciona la opción que pone Pantalla de inicio. De esta forma, no la desinstalas, pero no aparecerá en el escritorio lo que siempre es positivo para el objetivo que tienes.