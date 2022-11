El Samsung Galaxy S23 Ultra tendrá una gran batería, ¿qué pasa con la carga rápida?

Poco a poco van pasando los días y la llegada del Samsung Galaxy S23 Ultra se acerca para competir con los mejores smartphones que hay en el mercado. Algunos datos de lo que ofrecerá se van conociendo y, entre ellos, se han filtrado algunos que son los propios para conocer si la autonomía será buena o no.

Teniendo en cuenta que este es un modelo que ha conseguido la certificación correspondiente en la FCC, que es la necesaria para poder vender el dispositivo en EEUU, parece bastante claro que el proceso de fabricación ha comenzado y, por lo tanto, Samsung tiene todo bien atado para el Samsung Galaxy S23 Ultra. Un ejemplo es que el procesador ya no es un secreto: el Snapdragon 8 Gen 2 será el integrado para los dispositivos que se venderán en Europa. Es decir, que se dice adiós a los SoC Exynos de fabricación propia.

La batería del Samsung Galaxy S23 Ultra ya no es un secreto

En una información que ha parecido se indica que, debido a los test realizados en la entidad de certificación antes mencionada, se ha podido saber que la carga de la batería que tendrá este smartphone será de 5.000 mAh. Es una cifra de lo más adecuada, y que asegura un tiempo de uso bastante largo, pero no deja de ser exactamente la misma que ofrece el modelo al que sustituye en el mercado. Bien es cierto que con las mejores en hardware y cámara es de agradecer que no se pierda amperaje, pero de cara al usuario no se detecta avance alguno.

FCC

Por otro lado, hay un dato que es sorprendente: la certificación conseguida por el Samsung Galaxy S23 Ultra en lo que tiene que ver con la carga rápida es de 25W. Esta es baja, se mire por donde se mire, y de nuevo da continuidad al teléfono del año pasado. Eso sí, el S22 Ultra permite llegar sin problemas y peligro hasta los 45W, por lo que es de esperar que en esta ocasión ocurra exactamente lo mismo. Pero claro… de nuevo ocurre lo mismo: no hay síntoma alguno de mejora respecto a la generación anterior y, esto, puede pesar respecto a la percepción de evolución que tienen los potenciales compradores.

Algún detalle más conocido por la FCC

Para empezar, es seguro que el terminal contará con WiFi 7 (802.11be), por lo que hablamos de la opción más rápida que existe en la actualidad para acceder a Internet utilizando este tipo de conexión. Y, esto, sí que son buenas noticias. Aparte, se espera que se tenga acceso conectividad por satélite y, también, una cámara muy avanzada que permitirá dar un salto muy importante en la calidad fotográfica que tendrá el nuevo modelo que Samsung -que se espera que sea anunciado a principios del año 2023-.

Por otro lado, se mantendrá la compatibilidad con el S Pen que tan buenos resultados le ha dado a la compañía coreana desde siempre y, aparte, se espera que estéticamente existan pequeños cambios en el Samsung Galaxy S23 Ultra, pero no lo suficientemente importantes para que sea un modelo que se considere que tiene un diseño renovado.