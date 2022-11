Así será el Samsung Galaxy A14, que quiere liderar la gama media Android

Desde hace un tiempo se sabe que Samsung está trabajando en un terminal que cambie la situación que tiene en el mercado de la gama media de productos Android (hablamos de la propia de entrada, la que va a precio). El equipo que apunta a ser el elegido para esto se está quedando sin muchos secretos, ya que se han conocido una gran cantidad de detalles de lo que ofrecerá, así como una imagen aparentemente oficial que deja ver su diseño.

El modelo del que hablamos es el Samsung Galaxy A14, y será un dispositivo que entre sus opciones llamativas tendrá la de tener acceso a redes 5G con un precio tremendamente agresivo. Además, pese a que no costará mucho, no le faltará una pantalla con resolución Full HD+ con nada menos que 6,8 pulgadas y que, eso sí, tendrá notch en vez de agujero. Este no es un problema especialmente grave, pese a que resta un poco de espacio visible (nada dramático, todo hay que decirlo).

Dos versiones del teléfono de Samsung

Esta es una de las sorpresas que se acaban de conocer, y es que parece que serán dos las versiones que tendrá esta gama de producto, algo que hasta la fecha no se había indicado y que será muy positivo para que los usuarios encuentren el que mejor se adapta a sus posibilidades. Una de las grandes diferencias que tendrá cada modelo será el procesador, ya que se apunta que uno utilizará el MediaTek Dimensity 700 (que era el que se conocía hasta la fecha) y, el segundo, integrará el Exynos 1330 que es un SoC más potente y completo.

Algo que será compartido en los nuevos Samsung Galaxy A14 será que contarán con una batería de 5.000 mAh, que es casi el estándar en la gama media, debido a que las fábricas ponen en juego una gran cantidad de estos componentes (y, por lo que parece, no le faltará carga rápida, pero esta se quedaría en 25W). Además, el lector de huellas estará integrado en el botón de encendido lateral, ya que el panel podría no ser AMOLED.

Las cámaras que utilizarán estos smartphones

La trasera y principal contará con tres sensores, algo que ya no es una sorpresa, pero que asegura sobre el papel al menos un funcionamiento solvente. El elemento principal será de 50MP, mientras que los otros dos no se han filtrado por el momento, pero lo normal es que se apueste por una combinación de 5 + 2 megapíxeles para mejorar el gran angular y las fotos macro. Además, en el frontal del terminal de Samsung incluirá una cámara selfie de 16MP.

Finalmente, sin tener confirmación oficial como es lógico pensar, todo apunta que el modelo más económico del Samsung Galaxy A14 5G podría costar menos de 200 euros. Si esto se confirma, compañías como Xiaomi con sus terminales POCO van a tener un rival muy duro que pelar.