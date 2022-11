¡Sorpresa! El Chromecast original recibe una actualización, ¿qué incluye?

Cuando hace casi 10 años Google presentó el primer reproductor multimedia de la gama Chromecast, es posible que no pensase que este accesorio sería uno de los mejores que jamás ha puesto en el mercado la compañía de Mountain View (siempre hablando de hardware). Pues bien, la primera versión tiene una sorpresa inesperada en forma de actualización. Algo que, evidentemente, no se esperaba.

La llegada del nuevo firmware no ha sido anunciada de forma muy clara por la propia Google, pero los que utilizan uno de estos dispositivos todavía (entre los que me encuentro), nos hemos encontrado con la sorpresa de ver en la pantalla del televisor el correspondiente aviso de la existencia de una actualización. Y, una vez que se realiza la correspondiente descarga del archivo, el tiempo que se tarda en completar el proceso apenas lleva cinco minutos. Por lo tanto, no hablamos de algo especialmente largo.

Novedades que no hacen más útil al Chromecast

Teniendo en cuenta que el tamaño de la actualización no es especialmente grande, queda claro desde el principio que las novedades que existen son de las que cambian las opciones de uso del reproductor (que, hay que recordar, tiene un sistema operativo limitado que no permite la ejecución independiente de aplicaciones, siendo su funcionamiento tipo espejo: permite ver en la pantalla de la tele lo que hay en la del smartphone). Por lo tanto, nada de pensar que llega Android TV con el firmware, nada de eso.

Google

Básicamente, lo que se ha hecho es mejorar el funcionamiento del Chromecast, para que no de problemas con las aplicaciones actuales -especialmente con los clientes de vídeo en streaming, que en algunos casos habían hecho que los usuarios padecieran retardos en momentos puntuales. Esto, por lo que he comprobado, ha desaparecido. Por otro lado, la actualización también soluciona algunos agujeros de seguridad que se habían detectado, y que podrían ser peligrosos para el usuario. Por lo tanto, nada espectacular -pero que seguro que agraden los que todavía saca partido al modelo original de esta gama de producto-.

El número del nuevo firmware

Si quieres estar seguro respecto a que ya tienes instalada la nueva actualización, debes comprobar el firmware que tienes instalado o que instalas es el 1.36.159268. Si es así, ya tienes la opción más actual disponible… y, por lo tanto, puedes sacar el máximo partido al Chromecast en cuestión. Y, lo cierto, es que, sin grandes alharacas, el funcionamiento de este modelo sigue siendo igual de bueno que el primer día. Bien es cierto que la calidad de imagen no es la mejor posible, pero no deja de trabajar con eficacia.