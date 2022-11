Google quiere acabar con los problemas de espacio en Android TV, ¿cómo lo hará?

Si eres de los que tiene un televisor con Android TV, seguro que en más de una ocasión te has visto obligado a desinstalar alguna aplicación por falta de espacio. Este es uno de los problemas más habituales que ocurren con las teles que utilizan el desarrollo de Google. Pero, por lo que parece, las cosas van a cambiar mucho.

Uno de los grandes motivos para que esto ocurra es que los fabricantes no son muy partidarios de incluir mucho espacio de almacenamiento, por lo que, antes o después, se llega al límite -y no queda otra que eliminar algo-. Y, como parece que esta tendencia no va a variar, la propia Google ha estado trabajando en hacer lo posible para que la situación cambie. Y, por lo que se ha conocido, han encontrado una forma de avanzar en este camino.

Las aplicaciones para Android TV ocuparán mucho menos

Esto es lo que ha anunciado Google que tiene preparado para Android TV (y, también, para los reproductores multimedia Chromecast que utilizan aplicaciones). Aprovechando un desarrollo que comenzó en 2018, se ha conseguido que las apps ocupen significativamente menos espacio -sin que por ello pierdan funciones y, lo que es muy importante, que la estabilizada no se vea comprometida-. Hablamos del formato ABB. Y, este, será el estándar para el sistema operativo de la compañía de Mountain View para su sistema operativo para televisores.

Nokia

Por lo tanto, los habituales APK que se utilizan con Android TV hasta la fecha dejarán paso al nuevo formato de las aplicaciones que, incluso, serán menos pesadas a la hora de descargarlas. ¿Y cómo se consigue esto? Pues dejando de incluir información que no es necesaria, como por ejemplo las referencias a algunas bibliotecas que no son básicas o los idiomas que no se utilizarán. Con esto, según la propia Google, se puede conseguir en muchos casos reducir el tamaño de una aplicación hasta un 60%.

La pelota está en el tejado de los desarrolladores

Pese a que la idea de Google, según se puede leer en la publicación en la que informa de este cambio, es la de hacer obligatorio el uso de aplicaciones ABB con Android TV, son los desarrolladores los que tendrán que asumir que esto es así. Ellos tendrán que trabajar en adaptar sus desarrollos para que encajen con este formato (incluyendo la eliminación de información que se puede considerar innecesaria). Y, seguro, que habrá más de alguna reticencia y retraso.

Y ya que hablamos de fechas, estos cambios que tan beneficiosos será para los usuarios, está previsto que sea una realidad en algún momento de 2023. Por lo tanto, hay que esperar un poco, pero las cosas pintan realmente bien para los que tienen teles con Android TV.