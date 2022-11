Si tu Chromecast suena muy bajo, esto es lo que tienes que hacer para solucionarlo

Sin duda alguna una de las funciones que ha llevado a los reproductores Chromecast de Google a ser un éxito en el mercado es la posibilidad de enviar contenidos de forma directa y sin cables desde los smartphones a los televisores. Y, además, esto se consigue de una forma sencilla y con una calidad bastante elevada. Sin duda un gran acierto por parte de la compañía de Mountain View.

Aparte, hay algo que es relevante en este accesorio: el índice de errores que se dan con estos productos es bastante bajo, por lo que la confianza de los usuarios es inversamente proporcional. Pero esto no quiere decir que no exista de vez en cuando algún problemilla que tiene que ver con la conectividad y, también, con el sonido. Este último es el más habitual, y lo que suele pasar es que el volumen es sorprendentemente bajo. Pues bien, existe una posibilidad para darle solución para cualquier versión del reproductor e, incluso, los que están integrados en los televisores -y no es darle al botón correspondiente del mando a distancia de forma compulsiva-. Te contamos de qué se trata.

La solución que necesitas para el Google Chromecast

La herramienta que te va a permitir corregir lo que pasa es una aplicación, aunque no te lo creas. Esta es Google Home, que es la desarrollada para gestionar todo lo que tiene que ver con los accesorios tecnológicos conectados que tiene la compañía norteamericana en el mercado (y que, de una forma u otra, dan uso a sistemas operativos desarrollados por ella). Existe versión para iOS y Android, y la descarga se puede realizar en las tiendas oficiales sin tener que pagar nada por ello.

Todo es muy sencillo de hacer

Una vez que tengas instalado el desarrollo y conectado el reproductor, lo siguiente es revisar entre los dispositivos detectados el Chromecast. Esto se hace de forma automática, por lo que no tendrás que hacer nada complejo. Una vez que pulsas en el apartado en cuestión, entras en una pantalla en la que existen todas las opciones disponibles para el producto. Y, sorpresa, una de ellas es gestionar el volumen. Sí, el dispositivo se puede configurar en este apartado directamente desde el smartphone o el tablet. Y, lo mejor de todo, es que los resultados son bastante efectivos.

El elemento en cuestión es una rueda que se mueve mediante el uso de la pantalla táctil, y lo cierto es que resulta de gran ayuda. Por lo tanto, antes de poner al máximo los altavoces de la tele (que generalmente se acoplan mucho), prueba con esta opción que es más que posible que soluciones que la serie que ves o el vídeo que reproduces de los que has grabado suenen mucho más bajo de lo que esperabas.