¿Qué pasa con los autónomos mayores de 52 años que tienen que cesar su actividad?

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha exigido al Ministerio de Trabajo que ponga en marcha un subsidio para los trabajadores autónomos que sean mayores de 52 años.

La organización calcula que actualmente hay más de 60.000 personas que se encuentran en búsqueda de empleo, la mayoría de ellas son trabajadores autónomos que han tenido que cerrar definitivamente su actividad por causas ajenas a su voluntad.

UPTA indica que los autónomos mayores de 52 años no han podido beneficiarse de la ayuda que reciben los trabajadores por cuenta ajena, por lo que instan al Ministerio a tratar al colectivo “como una prioridad”.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que “un Gobierno social no puede condenar a la pobreza a los autónomos que fracasan en su actividad, con deudas y sin posibilidad de reincorporarse al mercado de trabajo tradicional por carecer de la cualificación o por razón de edad, todos ellos deberían poder acceder al mismo derecho que tienen los trabajadores por cuenta ajena”.

En ese sentido, desde UPTA aclaran que no pretenden que dé más protección a los autónomos que al colectivo de trabajadores por cuenta ajena, sin embargo, advierten no comprender cómo en la norma se ha establecido una limitación para que los autónomos no se puedan acoger a esta norma.

Ayudar en la transformación digital

“La reconversión que sufrirán estos sectores en los próximos cinco años debe aprovecharse como una oportunidad”, ha afirmado el presidente de UPTA. Según indica, el ENDITA “tiene que cambiar la economía del trabajo por cuenta propia con estrategias que verdaderamente mejoren la competitividad del colectivo”.

A su juicio, las estrategias que están siguiendo algunas Comunidades Autónomas de ayudar al colectivo de trabajadores autónomos a pagar las cuotas de la Seguridad Social “resultan injustificadas e innecesarias”. Desde UPTA señalan que las políticas de ayuda a los trabajadores autónomos deben transcurrir por el impulso de la digitalización, la formación y la competitividad frente a “políticas populistas que llevan a cabo algunas Comunidades Autónomas”.