FTX operaba en España a través de una filial que tenía ficha de bróker de Bolsa

Los criptoactivos, su compraventa y otros servicios relacionados no están regulados en España ni en la Unión Europea. Su regulación no será aprobada hasta febrero del próximo año, como pronto, y no entrará en vigor hasta meses después. Sin embargo son muchas las plataformas que ofrecen activos digitales que tratan de presentarse bajo una pátina de credibilidad ante los pequeños inversores. En el caso de FTX, la plataforma de criptoactivos actuaba a través de su filial FTX Europe, que desde el pasado mes de septiembre tenía luz verde del supervisor del mercado chipriota, CySEC, para operar como empresa de servicios de inversión –agencia de valores o bróker– y, por tanto, contaba con la capacidad para ofrecer esta actividad en el resto de miembros de la moneda única, incluida España. Una licencia que, recalcan desde la CNMV, no ampara su actividad como plataforma de compraventa de criptoactivos.

La obtención de la ficha de firma de servicios de inversión en Chipre le eximía, eso sí, de estar incluido en las listas de chiringuitos financieros o entidades no supervisadas que elaboran tanto la CNMV como otros supervisores de los mercados europeos y en las que constan un buen número de plataformas de compraventa de criptoactivos, reconocen desde el regulador español.

FTX adquirió a principios de año la firma de servicios de inversión chipriota K-DNA Financial Services LTD, inscrita desde 2015 en los ficheros del supervisor del mercado de este país. Una operación que se terminó de materializar en septiembre cuando el exchange anunció que contaba con licencia de la CNMV de Chipre. El propio fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, destacó entonces que "obtener esta licencia en la Unión Europea es un paso importante para lograr nuestro objetivo de convertirnos en uno de los exchanges más regulados del mundo. Seguimos trabajando con CySEC y los reguladores en todo el mundo para ser el líder en la industria de activos digitales cuando se trata de cumplir con los estándares financieros que se esperan de las instituciones financieras tradicionales".

La plataforma destacaba entonces que era la única "en todo el mundo que brinda un conjunto completo de servicios de intercambio bajo una licencia Mifid 2".

Su filial europea, a la que el pasado día 9 de noviembre el regulador chipriota le retiró su licencia, tiene entre sus administradores a Bankman-Fried y a la firma AMF Global, especializada en la creación de vehículos societarios y con un área específica de criptoactivos.

Un millón de acreedores

FTX ha reconocido que su procedimiento de quiebra –en el que ha incluido a unas 130 filiales repartidas por todos los confines del planeta, incluido Chipre y Gibraltar– implicará que su listado de acreedores oscile entre 100.000 y más de un millón, según la documentación remitida al tribunal de bancarrotas de EE UU que tramita su solicitud para acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras del país. Por lo pronto, se espera que la lista de los 50 mayores acreedores se dé a conocer esta semana. Los pasivos de la empresa se han cifrado entre 10.000 y 50.000 millones de dólares.

Asimismo, ayer se conoció que Alvarez & Marsal, firma que lideró la liquidación de Lehman Brothers, ha sido fichado como asesor del proceso de reestructuración. Al mismo tiempo, la Comisión de Valores de las Bahamas ha anunciado que dos socios de PwC habían sido aprobados por la Corte Suprema como liquidadores provisionales conjuntos para FTX.

La plataforma reconoce tras conocerse que afrontaba graves problemas de liquidez –se produjeron reembolsos por 6.000 millones de dólares en solo 72 horas– "surgieron preguntas sobre el liderazgo de Bankman-Fried y el control de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su dirección".

Más allá, la documentación remitida reconoce que la plataforma sufrió un robo la pasada semana de unos 47,7 millones de dólares.