El CEO de Binance pide más regulación mientras todas las miradas están puestas sobre Crypto.com

El director ejecutivo de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptoactivos por su volumen de operaciones, ha pedido este lunes por la mañana por regulaciones nuevas, estables y claras para la industria a la luz de la caída de FTX, el quinto mayor exchange del mundo, y el nuevo criptoinvierno.

"Estamos en una nueva industria, lo hemos visto en la última semana, las cosas van como locas en la industria", dijo Changpeng Zhao en una reunión de líderes de negocios antes encuentro del encuentro de líderes de G20 en Bali. "Necesitamos algunas regulaciones, necesitamos hacer esto correctamente, necesitamos hacer de esto una manera estable".

Zhao se mantiene optimista de que esta crisis no supone el fin de las operaciones del sector, sino un momento de reconversión. En este cambio, destacó la importancia que tienen los jugadores privados en el establecimiento de reglas claras "Creo que la industria tiene un papel para proteger a los consumidores, para proteger a todos. Así que no son sólo los reguladores. Los reguladores tienen un rol que cumplir pero no es 100% su responsabilidad", dijo Zhao.

Esta afirmación alrededor de la "protección" de los usuarios llega después de las denuncias que afirman que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, habría desviado dinero de inversores en FTX para financiar actividades de la firma Alameda Research, de acuerdo a numerosas fuentes citadas por el Wall Street Journal. En concreto, según este medio, FTX habría destinado más de la mitad de los fondos depositados.

El fin de semana, Zhao compartió en Twitter que Binance había dejado de aceptar depósitos del token FTT de FTX en su plataforma, e instó a otros intercambios hacer lo mismo.

Todas las miradas sobre Crypto.com

El hundimiento de FTX aumentó la preocupación por los desafíos de otras plataformas similares. Durante el fin de semana, el criptomercado puso su atención ante los numerosos retiros realizados en el exchange Crypto.com, el séptimo mayor del mundo.

Tras los problemas en la plataforma liderada por Bankman-Fried, Crypto.com compartió en sus redes sociales información sobre su situación para demostrar estabilidad y ganar la confianza de los usuarios en un contexto de crisis. Sin embargo, un usuario resaltó una transferencia por una gran cantidad de activos desde esta plataforma a otra. El director ejecutivo, Kris Marszalek, respondió rápidamente que esto se trataba de un error, pero no logró disipar las inquietudes en un mercado alterado.

El periódico Wall Street Journal, que compartió en un primer momento las denuncias contra FTX informó que los pedidos de los inversores para retirar sus ahorros de Crypto.com aumentaron durante el fin de semana, lo que aumenta la presión sobre el exchange.

La plataforma, con sede en Hong Kong, ha anunciado que Marszalek, hará una transmisión en directo a través de Youtube para responder las dudas de los usuarios y poner fin a las especulaciones. "Han pasado muchas cosas en la última semana y hay muchas preguntas que queremos abordar", ha afirmado la empresa en Twitter