Bahamas congela los activos de FTX.com y nombra un liquidador provisional

Las autoridades de las Bahamas, donde tiene su sede FTX, han congelado los activos de la empresa y de sus "entidades relacionadas", a medida que el que fuera gigante de las criptomonedas se acerca al colapso total. La decisión de congelar los activos FTX ha sido considerada como la más prudente de cara a preservar los activos y estabilizar la empresa, según la Comisión de Valores de las Bahamas.

Se ha nombrado a un abogado como liquidador provisional, un paso inicial para evaluar si una empresa debe ser liquidada. "Pasará a ser permanente más adelante si entra en vigor la llamada petición de liquidación. Es la primera medida administrativa ante el probable colapso de FTX, que en su día fue la quinta plataforma de criptoactivos del mundo, con 1,2 millones de clientes y que ofrecía todo tipo de servicios financieros (compraventa de valores, créditos, depósitos, futuros...). La firma tiene que cubrir un agujero de al menos 8.000 millones de dólares (cifras del martes que, con toda probabilidad, serán superiores) ante la total desconfianza del mercado y con sospechas de fraude sobre su CEO y cara visible, Sam Bankman-Fried.

Bankman-Fried, por su parte, ha anunciado el cierre de Alameda Research, firma de inversiones que está en el núcleo de sus distintos negocios. La SEC, supervisor del mercado de EE UU, está investigando al magnate por posibles violaciones de las normas de valores, Bloomberg. Ayer Wall Street Journal y Dow Jones informaron de que Bankman-Fried habría usado depósitos de los clientes en FTX para hacer inversiones con Alameda Research.

El regulador de Bahamas también ha puesto el foco sobre las actividades del fundador de FTX: "La comisión es consciente de las declaraciones públicas que sugieren que los activos de los clientes fueron mal manejados, mal administrados y/o transferidos a Alameda Research", comunicó. "Este tipo de acciones habrían sido contrarias a la gobernanza normal, sin consentimiento del cliente y potencialmente ilegales".

En EE UU, los empleados de la filial estadounidense han tratado de captar dinero para cubrir el desequilibrio patrimonial, pero la empresa ya les ha sugerido que podrían no recibir su salario en un largo periodo de mucho tiempo. "FTX US parece estar preparada para pagar la próxima nómina al menos", escribió el consejero general de FTX US, Ryne Miller, en un mensaje interno al personal, cuya copia fue confirmada por Bloomberg News. "La gente debe prepararse para tomar sus propias decisiones según su situación personal". Miller dijo que no ha tenido mucha información clara de los fundadores y que está tratando de "preservar lo que sea preservable" de FTX US".