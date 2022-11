La votación sobre la escisión de EY en España se producirá en el primer trimestre de 2023

La separación de los negocios de auditoría y consultoría que tiene previsto acometer EY entra en su fase decisiva, no sin sobresaltos. Frente al anuncio realizado en septiembre pasado sobre la necesidad de someter esta decisión a la opinión de sus 13.000 socios a nivel global, las votaciones en algunos países deberán retrasarse ante la imposibilidad de haber concuido el análisis de toda la documentación legal que generará esta operación, tal y como publica Financial Times.

Es el caso de EE UU y Reino Unido, las dos mayores firmas de EY, ya que representan la mitad de sus más de 45.000 millones de dólares de facturación. En ambos países estaba previsto que las votaciones de sus socios se produjeran a lo largo de este mes y concluyeran a comienzos de 2023. Sin embargo, en el caso de Reino Unido ya se conoce oficialmente que las votaciones no se iniciarán hastael primer trimestre de 2023.

Fuentes conocedoras de la operación explican que en el caso de España no había un calendario cerrado y las votaciones se llevarán a cabo también a lo largo del primer trimestre del próximo ejercicio. En España, la entidad cuenta con 300 socios.

China ha sido el primero de los 15 grandes países donde opera el gigante de consultoría y auditoría EY que ha decidido descolgarse del proceso para escindir a la compañía en dos.

Al parecer, el retraso viene motivado por el cierre del denominado acuerdo marco global, las normas que regirán cómo se llevará a efecto la separación de ambos negocios. Será el documento que determina cómo se producirá la separación de los negocios, de los activos, los pasivos y las personas entre otros detalles. Tal y como sostienen los expertos, conocer los detalles de cómo será la nueva EY determinará su voto final.

Todo apunta a que EY tiene previsto dividir su red global de ingresos de aproximadamente unos 45.000 millones de dólares anuales en una proporción de 60/40 entre el negocio de consultoría y la actividad centrada en auditoría, que será la que previsiblemente mantenga la marca EY.

Otras informaciones han llegado a especular con que la nueva consultora que surja en la operación podría sacar a Bolsa hasta un 15% de su capital con el fin de obtener hasta 10.000 millones de dólares para la financiación de su reconversión. Una transformación que además requerirá de la solicitud de préstamos valorados en otros 17.000 millones de dólares para hacer frente a los pagos o compensaciones que supuestamente recibirán los socios como parte del proceso. Se trata de informaciones que no han sido confirmadas ni desmentidas oficialmente por la compañía.

La clave para que salga adelante la separación, no obstante, no está tanto en convencer a los socios de que el proyecto será bueno para sus finanzas personales, como que el negocio de la compañía no se verá resentido, sino todo lo contrario, subrayan algunos analistas conocedores del mercado. Y es que EY audita las cuentas de gran cantidad de gigantes de Silicon Valley, incluidos Amazon, Salesforce Inc., Workday Inc. o la matriz de Google, Alphabet Inc.; lo que limita su capacidad para competir en el área de la consultoría, una actividad que sigue demostrando un rápido crecimiento dados los procesos de transformación digital y profundos cambios en los que están inmersas empresas y economías de todo el mundo.