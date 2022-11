W2M sondea alianzas para romper el duopolio entre Ávoris y Viajes El Corte Inglés

El sector de las agencias de viajes vive inmerso en un duopolio entre Ávoris, perteneciente al grupo Barceló, y Viajes El Corte Inglés, que por ahora solo amenaza, aunque de forma tímida, W2M, el operador turístico creado por Iberostar.

Frente a los ajustes generalizados del resto de compañías del sector, W2M es la única que está apostando por incorporar nuevas divisiones al grupo y la que están sondeando operaciones para ganar tamaño. El operador ya cuenta con una aerolínea (Worl2Fly), un operador generalista (Newblue), un operador de grandes viajes (Icárion), un banco de camas (W2M), una agencia online para Caribe (Flowo) y desde mayo de 2021 cuenta con una red de 30 agencias de viajes tras la adquisición de la marca Azul Marino. Facturó 440 millones en 2021 y el objetivo marcado para este ejercicio era casi triplicar la cifra de negocio hasta los 1.140 millones y lograr el equilibrio financiero.

La compra de Azul Marino era solo el primer paso de un crecimiento que se quiso apuntalar a finales de 2021 adquiriendo la red de 200 agencias de Nautalia. Unas negociaciones que finalmente no han fructificado en gran medida por la inyección de 85 millones recibida por el grupo Wamos (matriz de Nautalia), a lo que se unió posteriormente la inyección de 35 millones de euros de los dos accionistas del grupo (el fondo Springwater y Royal Caribbean) lo que garantizaba, según fuentes de la compañía, el futuro del negocio para los próximos ocho años.

El grupo dirigido por Gabriel Subías ahora ha dirigido su mirada a Viajes Eroski, que cuenta con 170 tiendas y 600 empleados. Preguntada por el interés de W2M, Rosa Carabel, consejera delegada de Eroski, manifestó en el último congreso de las Empresas de Gran Consumo, celebrado a finales de octubre, que tenía una alianza con Ávoris. “Es la vigente y hasta este momento no ha cambiado. Estamos abiertos a otras posibilidades que se presenten en el mercado y que sean beneficiosas para el negocio y los socios en su conjunto”, subrayó. Esa alianza es un acuerdo comercial en el que Viajes Eroski se aprovecha de las condiciones comerciales que pacta Ávoris a cambio de incluir su cifra de negocio en el perímetro de la negociación. Desde W2M optan por la prudencia. “Siempre estamos abiertos a crecer y a estudiar oportunidades que puedan surgir en el mercado, pero sin volvernos locos y no para competir con nadie, si no para seguir con la hoja de ruta prevista”.

El duopolio en las agencias de viajes se ha visto reforzado tras el último movimiento de concentración en el sector. La pandemia provocó el cierre masivo de las agencias de viajes y la aprobación de ERTE para todos sus trabajadores, al mismo tiempo que agitó el debate sobre un modelo de negocio en declive que obligaba a la fusión entre compañías. De esa necesidad surgió en diciembre de 2020 la integración entre Ávoris y la división de viajes de Globalia (con Viajes Halcón y Viajes Ecuador como grandes marcas), y la posterior solicitud de 320 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para sobrevivir durante los dos años de la crisis del coronavirus. Ávoris se quedó con el 50,5% del capital de la nueva sociedad (Ávoris Corporación Empresarial) y el control de la misma y Globalia con el 49,5%. El pasado miércoles 26 de octubre se hizo oficial que Barceló adquiría el 100% de la compañía, pasando a dirigir de forma exclusiva el primer grupo de agencias de viaje, con 6.000 trabajadores y 1.500 puntos de venta, que el pasado mes de julio cerró un ERE en el que se despidió a 202 empleados, de los que 155 correspondieron a Globalia.

En el otro lado está Viajes El Corte Inglés, con 6.000 empleados, 805 agencias propias (de las que 650 son de vacacional y 155 son corporativas) y más de 2.500 agencias asociadas. En el pasado a corto plazo, Viajes El Corte Inglés obtuvo en noviembre de 2021 el visto bueno para su integración con Logitravel, una de las agencias online más importantes de España, y cerró en marzo de 2022 el expediente de regulación de empleo que afectó finalmente a 475 trabajadores frente a la propuesta inicial de 630 trabajadores. Ahora la hoja de ruta se basa en crecimiento orgánico, si bien el grupo confiesa que “analiza de forma permanente oportunidades no orgánicas que refuercen su posicón estratégica en ciertos mercados o segmentos de producto”. En paralelo ha lanzado la marca de lujo Utopica Travel, su negocio receptivo Contigo en una empresa mixta con Jumbotours y su consolidador de transporte Passengy.