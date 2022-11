Michael Klein, un pionero en banca de inversión al rescate de Credit Suisse

Experto en banca de inversión y con buenas conexiones con Arabia Saudí, Michael Stuart Klein (EE UU, 1963) será el encargado de dirigir la renovada división de banca de inversión de Credit Suisse, renombrada como CS First Boston, con el objetivo de dejar atrás años de fracasos y recuperar el esplendor de antaño. En la reestructuración participa precisamente el Banco Nacional Saudí.

Klein es desde 2018 miembro del consejo de administración de Credit Suisse. Está previsto que debute como CEO de First Boston en 2023; además, será asesor del presidente ejecutivo del grupo, Ulrich Körner. Tomará el relevo de David Miller, jefe de banca de inversión y mercados de capitales.

Michael es hijo de Barry Klein –fundador de Newbrook Capital, empresa de asesoramiento financiero de Nueva York–, y de Leah S. (Gordon) Klein. Se graduó cum laude en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, con un grado en Economía (Finanzas y Contabilidad), y también se tituló en Harvard.

Tiene dos hijos con su esposa desde 1999, Beth Robin Neckman, graduada en Derecho por Harvard, exsocia del bufete Latham & Watkins, e hija de un promotor de proyectos inmobiliarios de gran altura con sede en Miami.

De 1985 a 1997, Klein trabajó en el grupo de fusiones y adquisiciones de Salomon Brothers, un banco de inversión estadounidense entonces en su apogeo, y que fue adquirido por el actual Citigroup. Salomon Brothers era el gran rival de First Boston, también de EE UU, comprado en 1988 por Credit Suisse, y cuyo nombre se recupera ahora.

A principios de 1999, ya en la entidad suiza, Klein dirigió la expansión del negocio de banca de inversión en Europa. Un paso clave en este desarrollo fue la fusión de las operaciones europeas de Salomon Smith Barney con Schroders, banco de negocios líder en el Reino Unido y Europa, en 2000. En los años posteriores ejerció varias funciones ejecutivas en banca de inversión. Fue clave en un compromiso de 2006 del grupo para financiar durante una década actividades que hicieran frente al calentamiento global.

Aspiró a dirigir Citigroup, pero el banco eligió a Vikram Pandit, y él se marchó en verano de 2008, en plena crisis financiera. Bob Diamond, entonces presidente de Barclays, pidió a Pandit que liberara a Klein de su pacto de no competencia para que le ayudara a comprar buena parte del negocio de EE UU de Lehman Brothers. Klein cobró 10 millones de dólares por ello.

En 2010, creó la boutique de asesoramiento M Klein & Company, que se integrará en CS First Boston, según el Wall Street Journal; a cambio, Klein podría recibir una jugosa parte de la nueva compañía, según el FT. Participó en la creación de una joint venture entre la petrolera Saudi Aramco, entonces Saudi Arabian Oil, y Dow Chemical. En 2019 trabajaría también en la gigantesca OPV de la energética. En 2015, intervino en la compra de DuPont por parte de Dow Chemical, por 120.000 millones de dólares. Sus incursiones en el mundo de las SPAC no le han ido tan bien, pero no formarán parte del acuerdo con First Boston.

Personalidad

Quienes conocen a Klein lo consideran muy trabajador y muy educado: suele enviar notas de agradecimiento personales. Eso sí, en las negociaciones es muy directo: no tiene empacho en reclamar dinero por adelantado en las negociaciones, como prueba de buena fe.

En 2018, el entonces presidente de Credit Suisse, Urs Rohner, ayudó a reclutar a Klein para el consejo, para ganar influencia en banca de inversión y aprovechar su experiencia en EE UU y en Oriente Próximo, donde el banco suizo gestiona algunos patrimonios familiares importantes. El Banco Nacional Saudí acaba de aportar 1.400 millones de dólares por un 9,9% de Credit Suisse, y First Boston quiere expandirse por Arabia Saudí, según Körner.

El papel de Klein se intensificó cuando el banco perdió más de 5.000 millones de dólares por la quiebra del hedge fund Archegos Capital Management, en marzo de 2021, ocurrida pocos días después de la caída de la firma de servicios financieros Greensill Capital, a la que también estaba expuesta la compañía de Zúrich. Klein dirigió en verano una revisión del banco de inversión. Ante las críticas por el potencial conflicto de interés, el presidente del grupo, Axel Lehmann, ha dicho que Klein no ha votado los planes, sino que solo ha aportado su punto de vista.

‘Revival’

El objetivo es revivir la marca y el espíritu de los ochenta, tras la marcha de importantes banqueros que se han quejado de no tener suficiente autonomía. Körner dice que la unidad independiente podría tener un mayor valor bajo diferentes propietarios o saliendo a Bolsa, manteniendo Credit Suisse una participación minoritaria. Klein, por la fusión de su boutique, podría acabar teniendo una participación de entre 2.000 y 6.000 millones de dólares, cuenta Liam Proud, analista de Reuters.

El liderazgo de Klein no está exento de incertidumbre. Miller sigue siendo responsable de banca de inversión, y no está claro cómo será la transición. El reto para First Boston es mantener su negocio de financiación apalancada con menos respaldo de la matriz, que ha ido recortando sus exposiciones de 10.200 millones a 3.600 millones, desde los escándalos de hace año y medio. Otra dificultad será la relación con los banqueros de gestión de patrimonio de Credit Suisse. A la entidad siempre le ha costado fomentar la colaboración entre ambas divisiones, y eso será aún más difícil ahora. Hará falta mano de hierro con guante de seda.