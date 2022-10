Abogados mileniales, las jóvenes promesas que piden cambios

“Lo que te compensa en un momento, puede no compensarte en otro”

Graduada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas, Alejandra González-Concheiro es una abogada de 29 años que trabaja en la firma Pérez-Llorca, a la que llegó en 2015 como estudiante en prácticas del máster de acceso a la abogacía. Especializada en derecho de la competencia, asesora a los clientes nacionales e internacionales del despacho “en procedimientos de control de concentraciones y sancionadores por prácticas restrictivas de la competencia”. Perteneciente a la generación milenial, tiene claro que “lo que te compensa en un momento, puede no compensarte en otro”. Por eso, aunque reconoce que “el nivel salarial de los grandes despachos no es lo común y exige un sacrificio a cambio”, cree que “cada uno debe realizar esa ponderación y actualizarla constantemente”. A pesar de que su objetivo es alcanzar la sociatura del despacho, buscará “alternativas” si en diez años no lo consigue.