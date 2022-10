Microsoft piensa en una subida de precios en Xbox, y esto ya no sorprende

La escalada de precios en los servicios que se ofrecen en el mundo de la tecnología es, ahora mismo, imparable. Si ayer mismo se conocía que Spotify tiene esta intención y que Apple ya hiciera lo propio hace unos días, ahora le toca el turno a otro de los gigantes mundiales: Microsoft. Y, en este caso, parece que todo va a comenzar por su línea Xbox.

Según una información que llega por una entrevista concedida por Phil Spencer, que es nada menos que el responsable de todo lo que tiene que ver con los juegos de Microsoft (por lo que algo sabe al respecto), la compañía tiene bastante claro que tiene que aplicar una subida de precios a lo que cuestan las consolas Xbox en la actualidad y, también, a los servicios asociados a esta, como por ejemplo Game Pass. Vamos, todo un aviso para navegantes.

Simplemente, es seguir la corriente por parte de Microsoft

Ha sido ver que Apple ha dado el paso de incrementar lo que cobra por su hardware y servicios, y parece que el resto de las compañías han decidido que hay que hacer exactamente lo mismo. Y, eso, que muchas de ellas no habían dado muestra alguna de que esto podía ocurrir. El caso es que Spencer ha indicado que actualmente no se pueden mantener los precios de lo que se ofrece en la línea Xbox, y que en algún momento se tendrán que incrementar los precios.

Pexels

Y, todo esto, después de confirmar que no están obteniendo malos datos en el mercado. Un ejemplo es que indica que el crecimiento de Game Pass para PC es increíble según sus propias palabras (el propio de las consolas está más estable, algo lógico teniendo en cuenta el parque de ventas obtenido hasta la fecha que limita un avance especialmente significativo). Por lo tanto, parece exactamente lo que decíamos antes: aprovechar la coyuntura.

¿Cuándo llegará la subida de precio?

No hay una fecha exacta, pero al menos Microsoft ha tenido la delicadeza de mantener todo para estas navidades (las ventas son las ventas) y, en consecuencia, en algún momento de 2023 será cuando todo lo que tiene que ver con Xbox, tendrá un incremento de precio a nivel mundial. Está por ver si Sony sigue este camino, pero no hay que olvidar que la compañía japonesa ya aplicó una subida a sus PlayStation debido a la fluctuación del mercado.

No hay dato alguno de cuánto será el incremento por parte de Microsoft, pero en el hardware no sería raro que se llegue a los 20 euros y, en lo que tiene que ver con los servicios, que fueran dos los que se suman… Para de esta forma seguir exactamente lo que hizo Apple. En definitiva, si tenías idea de hacerte con alguna Xbox S o X, el próximo Black Friday parece una excelente opción para hacerlo. A mucho tardar, piensa en las navidades, pero aquí las ofertas no suelen ser tan jugosas.