¿La colaboración de Netflix y Microsoft puede esconder algo más?

Una de las salidas que Netflix ha encontrado para superar el bache en el que está inmerso es el ofrecer una suscripción con publicidad de menor coste. Esta conseguiría amortiguar el futuro de la empresa por la entrada de una cantidad de dinero tan constante como fluida, ya que su cantidad de suscriptores es alta. Y, por lo tanto, un seguro de inversión para los anunciantes. Pues bien, se ha sabido que Microsoft se asociará con la plataforma de vídeo en streaming, y todo apunta a que será la encargada de comercializar lo antes mencionado.

Esto, en general, no sería algo que diera que pensar… pero hablamos de dos firmas de una gran potencia y que, en general, no suelen darse combinaciones de este tipo -especialmente si hay dinero de por medio-. Pero, el caso, es que se ha producido la asociación. Y, esto, ha derivado en un sinfín de especulaciones al respecto. Y, todo hay que decirlo, es que no parece que se sepa todo lo que está ocurriendo entre bambalinas.

¿Netflix y Microsoft podrían estar tramando algo más?

Evidentemente, no se conoce nada al respecto, pero teniendo en cuenta que en estos momentos la plataforma de vídeo no pasa por su mejor momento y necesita financiación sí o sí, puede que la llegada de Microsoft suponga algo más que simplemente gestionar la entrada de publicidad (por lo que evidentemente algo cobrará).

Teniendo en cuenta que ahora mismo Netflix no tiene un objetivo plausible por el que apostar en lo que tiene que ver con las compras -como su en su momento MGM por parte de Amazon o Warner en el lado de HBO-, es posible que los tiros vayan, por otro lado, y la búsqueda de un socio signifique que este tenga opciones de entrar en el accionariado del servicio de vídeo en streaming. Y, esto, no es precisamente descabellado.

Unsplash

No sería extraño pensar que Microsoft se reserve la posibilidad al entrar en la asociación de poder invertir cierta cantidad de dinero para tener en propiedad a Netflix… especialmente si las cosas no van especialmente bien en algunos años. Incluso, no sería nada extraño que finalmente se pueda plantear la venta directa. Y, en esto, la compañía de Redmond tiene experiencia -no especialmente positiva, todo hay que decirlo- porque en su momento una cosa parecida hizo con Nokia y el uso del ya olvidado sistema operativo Windows para smartphones.

¿Tiene sentido para Microsoft?

Pues mucho más del que puede parecer en un primer momento. Para empezar, sería una buena forma de entrar en el mercado audiovisual que, sin duda alguna, es el futuro y actualmente no tiene presencia. Además, podía gestionar franquicias muy apetecibles para el lanzamiento de juegos en la plataforma Xbox. Y, todo esto, sin mencionar que su audiencia se multiplicaría de forma exponencial y que no habría especiales problemas en lo que tiene que ver con la competencia, ya que esta es mayúscula en los servicios VOD actualmente… y, ello, sin perjuicio alguno para los clientes de Netflix porque anda tendría que cambiar -y tendrían, además, una compañía muy potente económicamente detrás de la plataforma-.

Eso sí, el precio sería absolutamente descomunal, puesto que el valor de Netflix es superlativo en el mercado, pese a que no esté en su mejor momento (pero precisamente Microsoft es una de las pocas compañías que tiene musculatura para ello). Por lo tanto, la colaboración para la publicidad puede significar algo más de cara al futuro. Y, esto, no tiene que ser necesariamente malo, ¿verdad?