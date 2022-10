Paolo Vasile dejará su puesto de CEO en Mediaset España al finalizar 2022

El consejero delegado (CEO) de Mediaset España, Paolo Vasile ha comunicado este miércoles al consejo de administración, tras más de 24 años en la compañía y exactamente 40 años en la matriz italiana, su decisión de concluir su gestión al frente de la compañía al finalizar este año. Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La marcha de Vasile, que se conoció la pasada semana, es una operación consensuada desde hace meses con Media For Europe, (MFE), grupo holding propietario del 82,92% de Mediaset España, según informaron a Europa Press fuentes italianas cercanas a la operación.

En este sentido, señalaron que la retirada del ejecutivo (que cumplirá 70 años en 2023) del cargo de CEO de Mediaset España estaba prevista y consensuada desde hace "muchos meses", lo que "muestra que esta retirada no está relacionada con el descenso de audiencia de las ultimas semanas de Mediaset España".

La compañía ha comunicado hoy al mercado sus resultados al cierre del tercer trimestre a resultal de los cuales, los ingresos Brutos Publicitarios” ascendieron a 538,1 millones de euros en los primeros nueve meses del año 2022, una cifra que es un 6,3% inferior a la registrada en 2021, año condicionado por la retransmisión de la Eurocopa de fútbol.

Por su parte, los “Otros Ingresos”, que engloban los no publicitarios como la venta de contenidos, cine, internet, suscripciones Mitele Plus, servicios a terceros etc. Ascendieron a 76,9 millones, mejorando un 38,7% la cifra registrada en el mismo periodo del pasado ejercicio. Así la cifra total de ingresos netos en el trimestre alcanzó los 590,5 millones de euros, en comparación con los 603,8 millones de los primeros nueve meses de 2021.

Los Costes Totales en el periodo fueron de 463,5 millones de euros, frente a los 451,4 millones del mismo periodo de 2021. Y el resultado neto del periodo se situó en 116 millones de euros con un alza del 2,3% respecto a igual período del año pasado.