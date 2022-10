Mediaset España prepara la salida de Paolo Vasile

Mediaset España prepara la salida de su histórico consejero delegado, Paolo Vasile, en el puesto desde hace 23 años. Según fuentes del sector, el cambio en la cúpula directiva de la compañía televisiva está prevista desde hace meses.

En cualquier caso, Media For Europe (MFE), principal accionista de Mediaset España con un 82,92% del capital, ha desmentido que Vasile haya sido destituido como CEO de la compañía española. En un hecho relevante publicado en Italia, donde tiene su sede social, MFE ha destacado los resultados obtenidos por el ejecutivo en sus 23 años de gestión. “Son únicos y extraordinarios. La relación con el accionista es y será excelente”, ha dicho MFE.

Fuentes italianas cercanas a la operación señalan que la retirada del ejecutivo, que cumplirá 70 años en 2023, del cargo de CEO de Mediaset España estaba prevista y consensuada desde hace muchos meses. En su opinión, esta retirada tampoco está relacionada con el descenso de audiencia de las últimas semanas de Mediaset España.

Dichas fuentes recuerdan que Borja Prado es presidente del consejo de administración de Mediaset España y consejero de Media For Europe.

La división española de MFE, no obstante, acumula un duro castigo en Bolsa desde principios de año, como consecuencia de la crisis publicitaria. Así, las acciones de Mediaset España caen más de un 38% desde enero. También los títulos B de MFE pierden casi un 63% de su valor en el mismo periodo de tiempo.

A mediados de marzo, Media For Europe lanzó una opa sobre el 44,31% del capital de Mediaset España que no controlaba. Finalmente, la compañía controlada por la familia de Silvio Berlusconi alcanzó una participación del 82,92% del capital y los derechos de voto de la compañía televisiva española. En este sentido, MFE no alcanzó su objetivo de llegar al 85% del capital.

Inversión

En el momento del lanzamiento de la opa, Media For Europe aseguró que mantendría las actividades de Mediaset en España, manteniendo el empleo, producción de contenidos, impuestos y un consejo independiente en nuestro país. Además, se comprometió a aumentar las inversiones, especialmente en contenidos locales.

De cara al futuro, Mediaset España deberá potenciar su integración en el grupo MFE, dentro del proceso de creación de un grupo paneuropeo de medios, impulsado por la familia Berlusconi.

La empresa defendió con la opa que su objetivo pasaba por reforzar su posición de liderazgo en sus mercados locales, ganar una mayor escala para competir con los gigantes de internet, reforzar su potencial para expandir aún más su huella geográfica en toda Europa (el grupo se ha convertido en el principal accionista de la alemana ProsiebenSat, con cerca de un 25% del capital), y su capacidad de competir en pie de igualdad en la industria europea del entretenimiento y los medios de comunicación aprovechando el contenido local de alta calidad. Además, MFE señaló que su intención pasaba por elevar la inversión en tecnología y fortalecer los recursos financieros.