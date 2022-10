Ocho mujeres y seis hombres: así es el equipo con el que Beatriz Saura quiere "unir a la abogacía" de Madrid

“La Abogacía que nos une” es el lema de campaña de Beatriz Saura, candidata a decana del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). La letrada, que aboga por “una abogacía participativa, accesible y abierta a la sociedad”, ha presentado los ejes que vertebran el programa con el que concurre a las elecciones del próximo 20 de diciembre. De la misma forma, ha dado a conocer el nombre de las personas que integran su equipo y que conformarían la nueva junta de gobierno si llega a recabar el apoyo de la profesión.

Las líneas clave del programa giran en torno a la “digitalización, compromiso social y servicio al colegiado”. No en vano, para Saura la abogacía madrileña vive una situación de desapego con el colegio. “Hay un sentimiento generalizado de que se está en el ICAM porque en muchos casos la colegiación es obligatoria para ejercer, pero mis compañeros me dicen que tienen la sensación de que no es un dinero bien invertido y no sienten que el colegio les represente”, ha dicho durante la presentación.

De la misma forma, ha criticado que la actual junta de gobierno en funciones, de la que han salido otros tres candidatos, Eugenio Ribón, Juan Gonzalo Ospina y Raúl Ochoa, “no hace nada por solucionar” los problemas que, a su parecer, tienen los abogados de Madrid. “Esta es la razón por la que he decidido presentarme. Nosotros proponemos un ICAM para todos”, ha dicho. “Me hace gracia oír a candidatos que se presentan a estas elecciones y que han estado cinco años en la junta reclamar el voto electrónico. ¿Es que no han tenido tiempo, con una pandemia por medio que ha acelerado la digitalización en todas las organizaciones, de haber impulsado este tipo de tecnologías en el ICAM?”

Para Saura lo más urgente es “aumentar y mejorar los servicios a todos los colegiados, jóvenes y mayores, ejercientes y no ejercientes. Tenemos que potenciar la formación online, crear el mejor máster de acceso a la abogacía, establecer mecanismos para ayudar a los recién titulados con financiación a través de business angels para proyectos innovadores y proporcionar a los más veteranos herramientas tecnológicas amigables y de fácil acceso”.

Beatriz Saura, socia directora de Saura Legal, también ha presentado a su número dos, Daniel Gómez de Arriba, socio de Kepler—Karst, y al resto de miembros de su equipo, en el que se integran Purificación Pujol Capillas, consejera independiente en Arquia Banca y consejera de Montero Aramburu Abogados; Miguel Ángel Villanueva González, director de relaciones institucionales de Legálitas; Sylvia Córdoba Moreno, directora de Abogados Córdoba Moreno & Asociados; Daniel Campos Navas, fiscal en excedencia y socio de Cortés Abogados; Beatriz Rúa Peláez, socia de KPMG Abogados; David Martínez García, director ejecutivo de Transparency International España; Natalia Jiménez Jiménez, delegada de protección de datos en el Canal de Isabel II; Juan Pedro del Castillo, fundador y director de LoviLegal; Eugenia Ravagnan Venezze, abogada por cuenta propia; Enrique Aznar Pallarés, profesor universitario y abogado; Ofelia Tejerina Rodríguez, presidenta de la Asociación de Internautas y profesora en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; y Pilar López Asencio, socia de Vaciero.