JP Morgan AM: “Europa va a entrar en recesión sí o sí”

La firma de inversión JP Morgan Asset Management mantiene la infraponderación en Bolsa

y se mantiene cauta ante las condiciones actuales del mercado, mientras que ya ha empezado a invertir en bonos estadounidenses.

Así lo ha señalado este jueves la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez-Mellado, en un encuentro con los medios. En relación a Estados Unidos, desde la firma consideran que va a poder esquivar la recesión, pero en cuanto a Unión Europea y Reino Unido, la directiva se ha mostrado tajante: "Europa va a entrar en recesión sí o sí".

La estratega ha explicado que los indicadores, como los índices de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés), ya empiezan a mostrar señales claras de debilitamiento de la economía global. Además, el tirón que se esperaba de China en la segunda mitad de año no está llegando.

Gutiérrez-Mellado ha destacado que los márgenes empresariales ya están empezando a contraerse en Estados Unidos dadas las previsiones de menor crecimiento o incluso recesión en algunas áreas geográficas. Además, reconoce que si bien las valoraciones se han corregido mucho, no se encuentran en un nivel lo suficientemente atractivo como para aumentar el peso de Bolsa en las carteras. Eso sí, para un inversor que tuviera un 50% de Bolsa, ahora JP Morgan AM estaría recomendándole tener un 45%. "Estos son planteamientos tácticos, pero a largo plazo seguimos confiando en la renta variable. Y es muy importante que las carteras estén invertidas"..

En renta fija, la firma había permanecido mucho tiempo infraponderada en bonos gubernamentales hasta ahora, que ha empezado a comprar deuda estadounidense, aunque no de otras geografías. La directora de estrategia considera además que no es el momento de ponerse más largos en duración.

Por otra parte, el crédito ofrece oportunidades para aquellos que quieran retornos algo más altos pese al riesgo. Gutiérrez-Mellado ha señalado que el 'high yield' (los bonos de compañías que no tienen la máxima calificación crediticia) que tiene una correlación bastante alta con la renta variable, ha aguantado "bastante bien" en comparación con las caídas que han ido registrando las Bolsas, y ha destacado que para esta recesión no se esperan tantos impagos, ya que las empresas llegan en una situación financiera más sólida. No obstante, la firma prefiere el crédito de máxima calidad.

En cuanto a las actuaciones de los bancos centrales, JP Morgan AM anticipa que la Fed subirá los tipos entre 100 y 125 puntos, y el Banco Central Europeo (BCE) continuará también la senda alcista en 2022, aunque no están seguros de qué decisiones va a tomar de cara al año que viene.

La firma sigue apostando en el mercado de divisas por el dólar, que si bien ya ha subido mucho, cree que "le puede quedar un poco de recorrido".

Por sectores, Gutiérrez-Mellado ha señalado que las carteras están bastante neutralizadas aunque tienen un sesgo claro a calidad y a compañías de alta rentabilidad por dividendo. Asimismo, ha destacado que los mercados emergentes no se pueden obviar en la cartera a largo plazo.

Los inversores han vuelto a mostrar interés por los fondos de renta fija para refugiarse ante este entorno "complicado", mientras que en renta variable prefieren fondos globales, especialmente el de dividendos globales.