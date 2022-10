La venta del 15% de Credit Suisse en Six abre la puerta a reforzar la españolidad de la Bolsa

La crisis de Credit Suisse puede tener una importante consecuencia sobre la españolidad de la Bolsa de Madrid, en manos del operador suizo Six desde 2020. Una posible venta del 14,67% que retiene Credit Suisse, como especula el mercado, abriría el paso a que los miembros del mercado español incrementen su peso en la compañía suiza, dado que tienen un derecho de tanteo análogo al de los todopoderosos bancos suizos.

Credit Suisse busca soluciones para salvar el match ball al que, a los ojos de los inversores, ha entrado en las últimas semanas. Acuciado por varios escándalos en los últimos años, el banco presentará el próximo 27 de octubre su nuevo plan estratégico en el que detallará la reestructuración interna que está en manos de los directivos de la entidad suiza, que pasa, entre otras cosas, por segregar su división de banca de inversión y dar entrada en ella a un socio. El mercado también especula con una posible ampliación de capital.

Pero para ello necesita activar palancas que le permitan sufragar esta nueva etapa. Entre estas alternativas, el banco maneja vender su 8% en el supermercado de fondos español Allfunds, tal y como publicó este periódico. Otra alternativa, según Financial Times, es desprenderse de su 14,67% en Six. Fuentes de Six y Credit Suisse han declinado hacer comentarios.

Los dos primeros accionistas son los dos principales bancos suizos. Por encima del 14% de Credit Suisse, UBS es principal dueño de la compañía con un 17%, de acuerdo al folleto de la opa de BME. Los bancos helvéticos Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Zürcher Kantonalbank y Julius Bär ostentan un 5,5%, un 3,3% y un 3,19%, respectivamente. El 52% restante están en manos de una pléyade de bancos, con pequeñas participaciones. Y un 15% del capital es de bancos extranjeros.

Derecho de tanteo

Los estatutos de la Bolsa suiza establecen unas leoninas condiciones para comprar acciones de la compañía. Los bancos suizos se arrogan una especie de derecho de tanteo que le otorga una preferencia a la hora de adquirir acciones de Six sobre los accionistas sin pasaporte suizo.

Este esquema fue uno de los mayores recelos del Gobierno español para aprobar la opa de Six sobre BME. Tanto es así que una de las condiciones que impuso fue que los miembros del mercado español contasen con el mismo estatus que los bancos suizos a la hora de adquirir acciones de Six. Y que, en caso de una salida Bolsa, cotizase tanto en el parqué suizo como en el español.

Esto abre la puerta a que lo español gane peso en el dueño de la Bolsa española. Entre los miembros del mercado español se encuentran los principales bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Sabadell e Ibercaja), algunas filiales en España de bancos extranjeros, así como otras entidades como brókeres, casas de análisis, agencias de valores u otros bancos de menor envergadura, como JB Capital Markets, EBN, GVC Gaesco, EBN, Singular Bank o Renta 4. Son en total 33 los miembros del mercado español.

El mercado sitúa a BBVA y Santander como los miembros del mercado español con más músculo para participar en una operación. Ya fueron accionistas de BME antes de su salida a Bolsa. Y, en el caso de Santander, también de Six, si bien fuentes financieras no consideran que esta entidad tenga un particular interés en volver a la Bolsa suiza.