El Gobierno autoriza la opa de Six por BME a 33,4 euros por acción

El Gobierno ya ha dado luz verde a la compra de BME por parte de Six. Lo ha hecho en el Consejo de Ministros celebrado hoy. "La empresa suiza se ha comprometido a mantener la actividad de las infraestructuras de mercados sobre las que recae la autorización y la continuidad del mercado de valores como mecanismo de financiación a las empresas"

La oferta valora BME a 33.4 euros por acción, unos 2.800 millones por el 100%, después de que la CNMV diera su bendición a la operación la semana pasada. Six presentó el pasado mes de diciembre un escrito solicitando autorización para la compra de la empresa española BME, gestora de los mercados regulados, la entidad de contrapartida central y el depositario central de valores en España, operación que debe ser autorizada por el Gobierno.

"Una vez analizada la información y recibidos los informes pertinentes, el Gobierno ha autorizado la operación al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa, principalmente la solvencia financiera del adquirente y su idoneidad, reputación y experiencia., señala el Ministerio de Economía en una nota.

No obstante, y de forma adicional, Six ha asumido una serie de compromisos en su solicitud, que permiten garantizar el mantenimiento de la actividad de las infraestructuras de mercado afectadas y, en consecuencia, la continuidad del mercado de valores español como mecanismo de financiación de nuestras empresas.

Six ya se había ha ofrecido a ampliar todos los acuerdos anunciados en su oferta. Entre ellos, los cuatro años de mantenimiento de la marca, sus actuales actividades de negocio, su sede, la localización de oficinas y su estrategia en España– y admitir una fórmula que garantice al Gobierno español que se cumple todo lo firmado.

Entre los planes de futuro de Six que ya se conocen está trasladar a Madrid su negocio de clearing (compensación, en la jerga bursátil española), como explicó el director financiero de Six, Daniel Schmucki, en una entrevista publicada el 30 de noviembre en CincoDías. La propia Six señala en un documento que su actual tecnología para renta variable, ahora propiedad de Nasdaq, podría ser reemplazada por la de BME. "Durante tres años, en conversaciones con reguladores, Six prevé seleccionar las plataformas más óptimas para ofrecer un servicio orientado al cliente", añade en el escrito.

Otras posibles líneas estratégicas que baraja Six es expandir al mercado español su negocio de servicios bancarios, así como hacer compras en el segmento de clearing. También espera ser el tercer operador europeo y utilizar BME como trampolín para expandirse por Latinoamérica.

En realidad, el objetivo de Six es hacer de BME y de España su cuartel general en la UE. Los directivos de la empresa suiza niegan que el factor de que la Comisión Europea retirara a Suiza el pasado julio el estatus de mercado equivalente –lo que obliga a los intermediarios europeos a comprar las acciones de una empresa helvética en una Bolsa de la UE siempre que sea posible– haya pesado en la decisión de lanzar la opa.

Ni tan siquiera el Apocalipsis —al menos bursátil— ha hecho que la Bolsa suiza abandone su ataque para hacerse con el operador español. El consejero delegado de Six, Jos Dijsselhof,confirmó la semana pasada en la rueda de prensa de presentación de resultados que siguen adelante con la opa. "Nuestro interés por BME es estratégico. No depende de momentos coyunturales como el que estamos viviendo por el Covid-19", afirmó la semana pasada..