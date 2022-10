Cómo borrar la cuenta que tienes en el servicio PayPal paso a paso

Una de las aplicaciones de transacción de dinero que más se utilizan en la actualidad es PayPal. El motivo es su alta seguridad, lo que siempre es importante en un desarrollo de este tipo, y además su implementación como método de pago es cada vez más amplia en Internet. Pero, esto, no significa que de vez en cuando se quiera cerrar una cuenta. Te explicamos cómo conseguirlo.

Lo cierto es que, sorprendentemente, es bastante sencillo conseguir esto. Lo ideal es realizar los pasos desde un navegador, ya que de esta forma estarás seguro de que no hay problemas de privacidad y, aparte, todo es mucho más cómodo. Eso sí, antes de nada, debes tener muy claro que tienes que hacer algo que, de olvidarse, no tendrá remedio: vacía la cuenta para que quede con saldo a cero. Esto es vital, por lo que no realices acción alguna antes de acabar con esto.

Aparte, si tienes una cuenta de correo que todavía no está confirmada como información en PayPal, debes quitarla antes también, ya que en caso contrario el proceso de borrado no podrás completarlo.

Loa pasos para eliminar una cuenta de PayPal

Una vez que las dos opciones a revisar anteriores ya las has completado, lo que tienes que hacer es proceder al borrado de la cuenta, algo que, por cierto, no te costará nada. Las acciones que realizar son las que enumeramos a continuación:

Entre en tu cuenta de PayPal de forma habitual, tendrás que introducir tus credenciales para ello.

Ahora, busca el apartado llamado Configuración que hay en la zona superior, está justo al lado de la opción Cerrar sesión.

Busca el apartado llamado Cerrar su cuenta, que está ubicado en Opciones de cuenta. No hay perdida como vas a comprobar.

Es posible que se te pida el número de cuenta bancaria que tienes asociado, por lo que debes tenerlo a mano. Esto se hace como pasarela de seguridad.

Cuando lo introduzcas aparece la opción Cerra cuenta que tienes que confirmar. Desde este momento, tu cuenta simplemente ya no existe.

Has finalizado con el proceso

Un detalle final: si en algún momento deseas crear una nueva cuenta con la misma dirección de correo que has utilizado antes con PayPal, no debes preocuparte si borraste la anterior -ya que el sistema la reconoce como no activa-. De esta forma, no tendrá fallo alguno y podrás hacer esto (pero no es mala idea que utilices otro email en el caso de ser posible).