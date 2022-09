PayPal se apoyará en el pago aplazado para mantener el crecimiento en España

PayPal apostará por el pago aplazado pare crecer en España. Beatriz Giménez, la nueva directora para Iberia de la compañía especializada en medios de pago, se ha marcado dos grandes objetivos: mantener la tasa de crecimiento que experimentó la PayPal durante la pandemia por el auge del comercio electrónico y captar nuevos clientes empresariales a través de herramientas que les ayuden a generar ventas. Para ello, la firma se apoyará en la funcionalidad del pago aplazado.

PayPal lanzó a finales de 2021 la opción Paga en tres plazos, que pretende convertir en su producto estrella en España. Se trata de una modalidad del 'compre ahora, pague después' que permite a los clientes fraccionar el pago de una compra en tres cuotas, sin intereses ni comisiones.

“Estamos muy enfocados en este producto. Está siendo un éxito y esperamos que lo sea más. En la etapa de incertidumbre que llega ahora puede ayudar mucho a las pymes porque muchas de ellas por sí solas no pueden financiar las compras a los clientes. El hecho de que una pyme ya no solo no tenga que preo­cuparse de cómo paga su cliente, sino que vas a ayudarle a recibir el pago, es una propuesta de valor imbatible en estos momentos en los que todo está cada vez más caro. Y ayuda a generar más ventas”, explica Giménez a CincoDías.

A pesar de que en los últimos meses en el sector de fintech especializadas en el pago aplazado se han recortado valoraciones y ajustado las plantillas debido a los impagos, la directora de PayPal asegura que de momento en la compañía no se ha producido un impacto por la morosidad.

“La experiencia actual es muy buena y es porque tenemos una gran ventaja competitiva que son los datos. Este negocio se basa en modelos y datos. Modelos tenemos porque llevamos en el mundo del crédito muchos años y datos también porque realizamos 700 operaciones por segundo a nivel global. Tenemos todo lo que hace falta y a día de hoy no es un problema. Y tenemos tanta confianza que no cobramos tasa de demora”, añade.

Según los cifras proporcionadas por PayPal, el 21% de las pymes abrieron su canal online durante la pandemia y la compañía busca posicionarse en el tejido empresarial ofreciendo herramientas para digitalizar los sistemas de pagos. “Nosotros queremos hacer que el proceso del pago sea lo más sencillo, seguro y asequible para que las empresas solo tengan que ocuparse de su negocio”, explica la directora de PayPal Iberia.

Por otro lado, Giménez destaca la seguridad ofrece PayPal a las pymes y la confianza que genera en los clientes que no conocen la empresa en la que quieren ejecutar una compra por primera vez. “PayPal tiene mucho que aportar a las pymes en cuanto a la capacidad de sumar confianza a su marca. Cuando alguien paga online a una pyme, hay grandes probabilidades de que no conozca la marca y el hecho de ir de la mano de PayPal hace que sume seguridad y confianza al cliente”, valora.

Actualmente, PayPal cuenta con 6,4 millones de cuentas activas en España, que representa el quinto mercado de Europa para la compañía estadounidense. A nivel global, la empresa de medios de pago cuenta con 429 millones de cuentas activas y el objetivo es alcanzar las 439 en 2022, lo que supondría sumar diez millones más en el segundo semestre del año.