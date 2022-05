¿Pagas con PayPal? Aumenta su seguridad al utilizar el servicio

Prácticamente, todos los servicios online están dando el paso de ofrecer la posibilidad de usar autenticación en dos pasos (2FA), ya que es una excelente forma de aumentar la seguridad que se tiene al utilizarlos. Si eres de los que utiliza PayPal de modo habitual, te mostramos lo que tienes que hacer para activar esta opción y estar mucho más tranquilo.

La manera en la que se aumenta la seguridad es añadiendo una pasarela adicional a las credenciales tradicionales (usuario y contraseña) que se necesitan para acceder a los servicios que trabajan en la nube. Generalmente, se establece el teléfono móvil, por lo que es prácticamente imposible que nadie sea capaz de acceder a tu cuenta debido a que no podrá combinar las dos opciones que necesita. Una muy buena solución.

Evidentemente, lo que hemos comentado es una herramienta perfecta para opciones en las que existe gestión de dinero, y el servicio PayPal es uno de los usos que tiene. Actualmente, son cada vez más webs las que incluso permiten pagar productos con este servicio online. Por lo tanto, la autenticación de la que hablamos es de lo más recomendable utilizarla.

Pasos para activar la autenticación en dos pasos en PayPal

Pese a que este es un proceso delicado, no existe problema alguno a la hora de completar la configuración desde un ordenador con el cliente web del servicio. Esto es todo lo que tienes que hacer para conseguirlo de forma sencilla.

Inicia tu cuenta de PayPal de manera habitual si es necesario introduce las credenciales necesarias para ello.

Pulsa en el icono que hay en la parte superior derecha con una imagen de rueda dentada y, luego, en la cinta superior entre las opciones que aparecen selecciona Centro de seguridad.

La segunda opción que hay en la pantalla que aparece es Verificación en dos pasos, debes usar la opción de la derecha llamada Configurar.

Comienza un asistente que tienes que seguir paso a paso introduciendo las opciones que consideras oportunas y los métodos a usar. Te recomendamos que establezcas el uso de SMS como método de envío.

Una vez que finalices lo anterior, ya tendrás todo perfectamente configurado y, lo que es más importante, tu cuenta de PayPal está más segura.

SmartLife

Como has comprobado, no es nada complicado activar la autenticación en dos pasos por tu cuenta de PayPal. El proceso es reversible, si ves que no te encaja pese a la seguridad adicional que se logra con esta herramienta. Una buena opción que te recomendamos que utilices, ya que evitarás muchos problemas, tenlo muy presente.