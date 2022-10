Natàlia Mas liderará Economía en el nuevo Govern de Aragonés

El presidente catalán, Pere Aragonès, incorporará a su Govern a siete consellers: Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

Los nuevos consellers -cuyo nombramiento tendrá lugar este lunes para que tomen posesión el martes a las nueve de la mañana y asistan luego a su primera reunión- cubrirán las vacantes que dejaron sus siete predecesores de JxCat después de que el pasado viernes dejaran el Govern, cuya estructura también experimenta algunos cambios.

No habrá vicepresidencia, sino que la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ejercerá como número dos del Govern, asumiendo tareas de coordinación y nuevas áreas como la gestión de todas las delegaciones del ejecutivo en el territorio, además del ámbito de procesos electorales.

Natàlia Mas Guix es un valor emergente de la política catalana que dio el salto a la gestión política de la mano de Pere Aragonès y Oriol Junqueras tras haber pasado once años en el Banco Central Europeo y que ahora será consellera de Economía y Hacienda.



Nacida en 1979 en Sant Martí de Tous, un pequeño pueblo situado junto a Igualada (Barcelona) Natàlia Mas es graduada en Administración y Dirección de Empresas y en Comercio Internacional por la UPF/ESCI.



Su trayectoria en el Govern combina aspectos más macroeconómicos, por su etapa en la conselleria de Economía, con otros más microeconómicos, dado que hasta ahora era directora general de Industria y consejera delegada de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa. De trato afable, en esta legislatura ha tenido que lidiar con el complejo proceso de reindustrialización de Nissan, que todavía no ha quedado resuelto.



En este tiempo al frente de la dirección general de Industria, también ha podido apuntarse logros como la implantación de Iljin en Cataluña, ya que esta empresa surcoreana anunció este año que invertiría 600 millones para levantar su primera fábrica en Mont-Roig del Camp (Tarragona), en

lo que supone una de las mayores inversiones anunciadas en Cataluña en los últimos años.



No obstante, su llegada a la primera línea política se produjo de la mano de Aragonès y de Oriol Junqueras. En 2016 Junqueras lideraba la conselleria y Aragonès era uno de sus hombres de confianza, y el actual president le ofreció ser directora general de Análisis Económico.



No en vano, Mas tiene un currículum que la hacía idónea para el área económica, puesto que trabajó como experta en estabilidad financiera en el BCE, una institución en la que entró como becaria y en la que pasaría once años, de 2004 a 2015.



Allí ejerció como economista en las direcciones generales de Economía y de Estadística y desde 2010 como experta en estabilidad financiera en la dirección general de Política Macroprudencial y Estabilidad Financiera, e incluso trabajó como consultora del Banco Mundial en el año 2009, en

este caso en la unidad de asesoramiento para la captación de la inversión extranjera.



Su extensa formación incluye un máster en Economía Europea por el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica) mediante una beca del Patronato Catalunya-Món, así como un máster en Política Económica por la Universidad de Columbia, con una beca de la Fundación La Caixa.



Además de su etapa en Fráncfort, su bagaje profesional incluye también haber trabajado y estudiado en China, ya que obtuvo una beca del ministerio de Exteriores y otra de la Comisión Europea.



Afincada en el barrio del Poblenou de Barcelona, Mas fue nombrada en 2018 secretaria de Acción Exterior y de la UE en el departamento de Acción Exterior y ahora, al mando del departamento de Economía, tendrá el reto de intentar sacar adelante los presupuestos de la Generalitat para 2023 tras la salida de JxCat del Govern.



Los dirigentes de ERC ya han dicho que intentarán negociar las cuentas, pero también han abierto la puerta a la prórroga presupuestaria, y Natàlia Mas deberá decidir de entrada si introduce o no retoques en el proyecto de ley ultimado por Jaume Giró, que aún no había conseguido el apoyo de grupos de la oposición.