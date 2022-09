Los ministros de Energía comunitarios olvidan el tope al precio del gas para garantizar la aprobación de un nuevo plan energético

Los ministros de Energía de los 27 comienzan esta mañana un esperado encuentro en el que esperan acordar nuevas medidas para paliar la crisis energética que vive el continente. El reto es doble: consensuar medidas que alivien de forma inmediata los bolsillos de los consumidores sin provocar nuevas disrupciones en los suministros que llegan al bloque comunitario. Jozef Síkela, el ministro checo de Industria que oficia como líder de la reunión, ha desafiado a los países a no perder tiempo: “Los hogares y las empresas necesitan ayuda ahora, no dentro de una semana”.

De las cuatro grandes medidas acordadas en la anterior reunión a principio de mes – limitar los beneficios de las energéticas que no dependen del gas, fijar una “contribución solidaria” para las petroleras, reducir el consumo y limitar el precio del gas –, solo tres llegan a la reunión. Las diferencias entre los países alrededor de la forma de fijar un tope al precio del gas solo se han acrecentado. Síkela ha afirmado que esta medida no estará presente en la mesa de discusión, a la vez que ha desestimado fijar un límite exclusivo para el gas ruso, ya que "ya no representa una referencia para el bloque".

15 países, entre ellos España, Francia y España, apoyan la medida para “mitigar la presión inflacionaria, gestionar las expectativas y proporcionar un marco en caso de potenciales disrupciones del aprovisionamiento”, según una misiva técnica que estos estados dirigieron a la Comisión. Por el contrario, los técnicos del Ejecutivo europeo se muestran prudentes respecto a cambios en este sentido, según un documento al que tuvo acceso EL PAÍS. “Medidas sobre los precios, si se realizan de forma aislada, amenazan con aumentar la demanda en vez de resolver el problema de la escasez subyacente”

Mayor acuerdo parece existir alrededor de establecer una nueva referencia de precio para el gas europeo. La presidente de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen, ya había confirmado la intención de Bruselas en este sentido, pero los ministros han ratificado esta mañana la importancia de avanzar en este sentido.

Punto de largada

A pocas semanas del inicio del invierno y con un vínculo energético con Rusia en estado crítico tras el sabotaje a los gasoductos Nord Stream, los estados miembros de la UE se recuestan sobre los altos niveles de reserva que han alcanzado en las últimas semanas.

Al mismo tiempo, las diferentes administraciones nacionales han adoptado su propia combinación de medidas contra la crisis energética, con un gasto superior a 500.000 millones de euros de acuerdo al centro de estudios Bruegel.

Sin embargo, no son todas buenas noticias. Los precios de referencia del gas natural en Europa continúan en máximos históricos y el mercado ha reaccionado esta semana con subidas superiores al 21% ante los incidentes en las líneas de gas rusas que pasan por el mar Báltico

Además, las autoridades miran con recelo el accionar de los consumidores. El regulador energético alemán ha alertado el jueves que demanda de gas aumentó rápidamente al descender las temperaturas la semana previa, y ha estimado que la reducción del consumo deberá ser superior al 20% para evitar cortes en los servicios.