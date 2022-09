El Google Pixel 7 Pro será muy potente, pero no tendrá mejoras impactantes

Cada vez queda menos para la presentación de hardware que tiene programada Google para el día 6 de octubre. En ella, se conocerán varios dispositivos, como por ejemplo un tablet o un reloj inteligente de la compañía, pero todo apunta a que la estrella serán los nuevos smartphones. Entre ellos, destacará el Google Pixel 7 Pro del que se han conocido sus características más importantes.

Desde la convención para desarrolladores Google I/O se sabe de las intenciones de la firma de renovar la gama de teléfonos que ofrece con su sistema operativo Android sin modificaciones. Pero, hasta la fecha, no se había publicado un listado tan completo como el que ha aparecido. En él, se puede ver algo que es importante: hay mejoras, claro, pero no son especialmente innovadoras, por lo que existe un cierto continuismo. Así, todo hace pensar que el movimiento de Apple con los iPhone 14 tiene continuidad teniendo en cuenta cómo está el mercado en estos momentos.

Lo que hay que esperar del Google Pixel 7 Pro

Con un diseño que será llamativo, y donde destacará el elemento de la carcasa trasera, que hará que el dispositivo sea diferente y completamente reconocible, según los datos publicados, la pantalla integrada será tipo OLED con unas dimensiones de 6,7 pulgadas. En lo que tiene que ver con la resolución, esta subirá hasta ser QHD, y no le faltarán opciones demandadas en la actualidad (un ejemplo es que su frecuencia será de 120Hz). Por lo tanto, va a cumplir sin duda alguna… pero tampoco será algo especialmente loco.

Lo que no faltará, como es lógico, es un procesador diseñado por la propia Google, en este caso el Tensor G2, del que no se conoce de forma concreta cuál será su rendimiento. También dispondrá del chip Titan para aumentar la seguridad al utilizar el terminal -y evitar problemas de accesos no deseados-. La RAM sí que experimentará un aumento bastante notable, y ascenderá a los 12GB. Tanta cantidad hasta la fecha no era habitual en los modelos de Google, pero viendo que la multitarea es cada vez más importante, este avance era imprescindible.

Google

Otras cosas que destacar en las características de Google Pixel 7 Pro es que se podrá conseguir con dos opciones de almacenamiento (128 y 256GB) y que su batería tendrá una carga de 5.000 mAh. Este es un detalle importante, ya que la mejora en la autonomía existirá… pero no ocurrirá lo mismo con la carga rápida -también tendrá inalámbrica-, donde la velocidad se quedará en 30W, muy lejos de lo que ofrecen fabricantes como OPPO o Xiaomi.

La cámara de este teléfono

Desde el lanzamiento del primer Google Pixel, estos terminales han destacado por ofrecer una gran calidad a la hora de hacer fotos y grabar vídeos. Y, por lo que parece, las cosas no van a ser muy diferentes en esta generación. Para ello, se apostará por tres elementos en la trasera de 50 + 12 + 48MP. El primero, y principal, contará con estabilización óptica y se espera alguna sorpresa adicional. Los otros dos tienen funciones de gran angular y telefoto, respectivamente. El sensor para los selfies, se quedará en once megapíxeles.

En resumen, son buenas características las que se apunta que tendrá el Google Pixel 7 Pro, pero no hay nada que sea completamente diferencial (más allá del uso de Android 13 sin modificaciones). Evidentemente, este será un teléfono de gama alta por derecho propio, pero está claro que este año 2022 no es precisamente el que mayores novedades ha dado en el sector de los smartphones.