Se filtra la Google Pixel Tablet, que llegará con mucha potencia y stylus compatible

El mundo de la tecnología no deja de avanzar, y si hace tan solo unos meses que Google ya no advirtió de nuevas incorporaciones a su catálogo de la familia Pixel, ahora tenemos nuevas noticias. Por entonces, se dio a conocer la noticia de que llegarían los teléfonos Pixel 7 y Pixel 7 Pro, el reloj Pixel Watch y una Google Pixel Tablet.

Al fin conocemos la fecha en la que estos dispositivos serán presentados oficialmente, el día 6 de octubre, y gracias a una filtración, hay ciertos datos que han salido a la luz sobre su tablet.

En primer lugar, decir que hay que tener en cuenta que se trata de una filtración y no de datos oficiales. Partiendo de esta base, la nueva Google Pixel Tablet llegaría presumiendo de una diagonal de buen tamaño, pues parece ser que esta contará con 11 pulgadas, y la información no acaba aquí.

Qué sabemos de la Google Pixel Tablet

Si los datos son ciertos, y Google se ha lanzado a ofrecer a los usuarios una tablet con semejante tamaño, podría ser que esté buscando llegar a un sector del mercado que busque modelos productivos, tratando de competir de esta forma con las tablets de otras compañías, las cuales tienen como segundo nombre Pro. Y si tenemos en cuenta que según los datos, tendría compatibilidad con un stylus propio, podría ser un presagio bastante acertado. Se desconoce de si llegará junto a la tablet o no, pero lo más probable es que sí exista su llegada.

ampliar foto Lateral de la Google Pixel Tablet 91Mobiles

Además, podría ser que la nueva Google Pixel Tablet tenga el Google Tensor de primera generación. Hablamos del procesador que fue utilizado para los Google Pixel 6 del pasado año 2021, y que tan cerca dejo a esta familia de terminales de ser clasificados como gama alta. Y es que este procesador aumentó notablemente el nivel fotográfico con un co-procesador dedicado. Si la filtración es cierta finalmente, la nueva Pixel Tablet podría presumir de tener una gran potencia para cumplir con casi cualquier tarea.

Puede ser que otro dato que se haya dado a conocer sea la memoria que ofrecerá, siendo de 128GB la versión básica y de 256GB la superior. Además, su conectividad podría ser de WiFi 6 como mínimo, y llegaría con la versión Android 13 ya instalada, aunque se desconoce si ofrecerá la conectividad 5G o no, aunque sí es cierto que su procesador lo soporta, pero es información por la que tendremos que esperar.

Pasando ahora a la fotografía de la Pixel Tablet, esta llegaría con dos cámaras en su parte trasera y una en la frontal, aunque no hay información con respecto a los megapíxeles de ninguna de estas. Pero no contará con GPS, lo que podría confirmar que la tablet no dispondrá de 5G, por lo que tampoco tendría sensores como barómetros o proximidad. Dicho esto, y si finalmente se confirman los datos de esta filtración, la nueva tablet de Google estaría enfocada a la productividad, y una vez presentada en el próximo mes de octubre, podría ser que sala a la venta en el mismo mes.