El Google Pixel Fold da nuevas señales de vida, y se filtra su posible llegada

La historia del posible teléfono plegable de Google parece el cuento de nunca acabar. Desde hace unos pocos meses parecía que la compañía daba por zanjado este proyecto y lo descartaba, pero han aparecido informaciones que demuestran que esto no es así y que todavía se puede esperar la llegada del esperado Pixel al mercado. ¿Cuándo? Pues podría ser en poco tiempo.

Si se recuerda, fue en 2021 cuando se creía que la compañía que desarrolla Android tendría su plegable anunciado, pero diferentes factores -como por ejemplo la pandemia- hicieron que esto no fuera así. Y, desde entonces, lo que se ha conocido es que se suma retraso tras retraso. Tanto que finalmente se pensó que el proyecto se abandonaba, pero una información que se ha publicado en The New York Times viene a decir lo contrario.

Cuando podría llegar el Google Pixel Fold

Los datos que se manejan ahora es que el dispositivo podría llegar definitivamente en 2023 (sin especificar por el momento una fecha concreta, pero lo normal sería apostar por un poco antes del verano para no pisar la entrada en el mercado de otros Pixel), junto al sistema operativo Android 14 que tendría en su interior mejoras específicas para este tipo de smartphones que cuentan con una pantalla que se dobla y que potencia de forma significativa la productividad.

Android Headlines

El caso es que esta podría ser la última oportunidad para llegar a este segmento del mercado, ya que más retrasos le haría perder mucho respecto a compañías que ya están presentes desde hace tiempo como por ejemplo Samsung, Huawei o la propia Xiaomi (y Apple va por el mismo camino a este paso, por cierto). Es decir, que estamos ante lo que se podría pensar que es un "ahora o nunca".

Los dilemas de la producción han afectado

Ahora mismo se está en un momento complicado, ya que, debido a los problemas existentes con China desde EEUU, no son pocas las compañías que están migrando parte de su producción a Vietnam. Un ejemplo es la propia Google, y aparece que Apple va por el mismo camino -e, inciso, la coreana Samsung ya tiene la mitad en el país mencionado-. Esto está sucediendo para evitar problemas de suministros como los que han venido ocurriendo en los últimos meses debido a que no se ve al gigante asiático como el socio más fiable.

Pero, en el caso de los plegables, no se puede evitar tener que producir partes importantes en China debido a que los componentes son avanzados y es aquí donde se tienen las fábricas capaces de conseguir esto a precios sensatos (un par de ejemplos son las pantallas y partes de las bisagras). Y, Google, no se escapa de esto. Por lo tanto, pese a los esfuerzos de la compañía, todo apunta que mantendrá su presencia en China… al menos por el momento.