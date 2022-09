YouTube Shorts vuelve a copiar a TikTok con una nueva función para creadores

La compañía YouTube no deja de dar pasos para mejorar sus videos cortos, llamados Shorts. Y estos avances llegan tanto para que los disfruten los usuarios como para que los creadores tengan más opciones para mostrar su trabajo. Pues bien, la plataforma ha anunciado la llegada de una nueva opción que es bastante interesante… pero que no es precisamente novedosa.

El motivo que existe para decir que no es algo que sea nuevo entre las plataformas que ofrecen vídeos cortos, es que la función en cuestión ya existe en al menos una de las más importantes que hay en la actualidad: TikTok. Esta, que cada vez es más utilizada y es todo un éxito, está arrastrando a las demás a que algunas de sus opciones sean integradas en ellas para no perder usuarios. Y, este, parece que es el caso.

Lo nuevo que se ofrece en YouTube Shorts

Pues lo que ha comunicado la propia compañía es que introduce una herramienta que permite añadir a los vídeos voces en off en los vídeos que se crean. Esto posibilita a los creadores a mejorar la experiencia que se tiene a la hora de aumentar lo que se comunica, especialmente si hay algo que se debe conocer y que no se deja claro en las grabaciones que se comparte. Un acierto, no cabe duda, debido a que se aumentan las posibilidades a la hora de generar Shorts mucho más completos.

Unsplash

Por el momento, esta opción estará únicamente disponible en la aplicación para iOS, pero en muy poco tiempo la propia de Android (y la versión web) tendrán la mencionada nueva funcionalidad. Aparte, se ha comentado que la experiencia al incluir las voces en off será muy positiva, ya que en apenas unas pocas pulsaciones se podrá realizar el proceso por completo. Es decir, que no se tiene que utilizar mucho tiempo para lograrlo. Y, esto, es algo que los creadores siempre agradecen.

TikTok se ha convertido en la referencia

Los diferentes movimientos que se viene dando en servicios como YouTube o Instagram, que no paran de incluir opciones que existen antes en TikTok, es algo que deja dos cosas claras: la primera es que esta última es ahora mismo el referente en lo que tiene que ver con los vídeos cortos (y no parece que esto vaya a cambiar en breve). La otra cuestión tiene que ver con la posición defensiva que el resto de las compañías están tomando, cuando quizá la mejor opción es crear un camino propio para diferenciarse -que es exactamente lo que hizo en su momento TikTok-.

Eso sí, hay que reconocerle a YouTube que está intentando ser una opción más interesante para los creadores, tanto por las opciones que ofrece como por la monetización que permite de los vídeos. Y, aquí, sí que tiene opciones frente a la competencia debido a que otras plataformas ofrecen ingresos inferiores. Por lo tanto, puede producirse en poco tiempo una migración en busca de ganar más dinero.