¡Bien por YouTube Music! Mejorará -mucho- la privacidad de los usuarios

La plataforma YouTube Music, que compite de tú a tú con Spotify, es una de las más interesantes que hay actualmente en el mercado. Pues bien, se acaba de conocer una novedad muy llamativa que ha anunciado la propia Google y que seguro que les gusta a muchos usuarios. Te contamos de qué se trata.

Esta tiene que ver con las recomendaciones que se ofrecen en la plataforma, que hasta la fecha son bastante buenas y que añaden una buena utilidad a la hora de descubrir nuevos contenidos. El caso es que la compañía ha decidido ser mucho menos agresiva con la privacidad de los usuarios que utilizan YouTube Music y, esto, siempre son buenas noticias.

La gran novedad que llegan en breve a YouTube

Hasta la fecha, el desarrollo utilizaba la ubicación precisa para conocer el lugar exacto en el que está cada persona, pero esto va a dejar de ser así. Según un comunicado de la compañía de Mountain View, se va a cambiar la situación para preservar información concreta de los usuarios. Evidentemente, no se va a perder la opción de acceder a la ubicación, pero al no ser precisa no se podrá saber si se está en un gimnasio o en un centro comercial. Pero, por el contrario, sí será posible establecer el país en el que se está utilizando YouTube Music.

De esta forma, la plataforma podrá recomendar las listas más llamativas del país en cuestión, pero poco más en lo que tiene que ver con la ubicación. ¿Es este un cierto? Pues la verdad es que sí. Esto se debe a que el servicio incluye otras forma de saber lo que le gusta a cada uno, como por ejemplo las canciones que se tiene en listas propias o las que se las activa el icono Me gusta. Aparte, para descubrir novedades siempre es posible recurrir a la Barra de actividades de la parte superior de la interfaz de la aplicación.

Otra buena noticia que ha anunciado Google

Esta también tiene como protagonista a YouTube Music, y de nuevo se ve muy favorecida la privacidad del usuario. Así, la compañía ha comunicado que la petición de permisos será menor y, quizá más importante, todos los datos que se han recopilado por la ubicación (y los propios que se conozcan desde ahora) serán eliminados para no mantener un historial. La verdad es que es una decisión muy importante y que se tiene que valorar muy positivamente.

Por cierto, que Google ha confirmado desde qué día comenzará a trabajar de esta forma YouTube Music. Y, la verdad, es que será mucho antes de lo que se podía esperar: desde el 26 de septiembre de este 2022 será cuando la aplicación dejará de utilizar la ubicación con precisión y, también, procederá al borrado del historial. Es decir, que todo está a la vuelta de la esquina.