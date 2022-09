El 93% de las pymes ven impactos positivos en su negocio por tener registrados sus derechos de propiedad intelectual

El 93% de las pequeñas y medianas empresas con derechos de propiedad intelectual registrados experimentaron un impacto positivo en sus negocios y unicamente el 10 % de las pymes de la UE son titulares de derechos de propiedad intelectual registrados, como marcas, dibujos y modelos y patentes nacionales y europeos.

Según se desprende del Barómetro sobre las pymes y la propiedad intelectual, una encuesta a escala de la UE publicada hoy por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), las pymes citaron la mejora de la reputación o la imagen de la empresa (60%), la mejora de la protección de la propiedad intelectual (58%) y mejores perspectivas empresariales a largo plazo (48%) como consecuencia del registro de sus derechos de propiedad intelectual (PI).

Los estudios económicos muestran una relación positiva entre la titularidad de los derechos de PI y el rendimiento económico, especialmente en el caso de las pymes. Aquellas que son titulares de derechos de PI obtienen un 68% más de ingresos por empleado que las pymes que no son titulares de estos derechos.

Los datos del Barómetro sobre las pymes confirman el impacto positivo del registro de este tipo de derechos. Además, más de un tercio de las pymes (36%) que son titulares de derechos de PI afirman haber obtenido beneficios económicos gracias a ellos.

En cuanto a los motivos para no registrar, las pymes dieron como razón principal que no veían beneficios adicionales en registrar sus derechos (35%). Entre otras razones, señalaron que su activo intelectual no era lo suficientemente innovador para el registro (20%); conocimiento insuficiente (19%); o no cumplir con los requisitos de registro (19%).

Con respecto a los motivos de registro más populares, las pymes creen que los derechos de PI ayudan a evitar que les copien (66%), seguidos de cerca por el aumento del valor y la imagen de su empresa (65%) y la garantía de una mayor seguridad jurídica para ellas (63%). La mitad de las pymes también consideran que un control del cumplimiento eficaz es un motivo para el registro.

Christian Archambeau, director ejecutivo de la EUIPO, señala que, "junto con la UE y la comunidad de la PI, seguiremos sirviendo de guía a las pymes, acompañándolas en su avance por el mundo de la propiedad intelectual. Una forma de hacerlo es garantizar que las pymes sean conscientes de los beneficios de proteger su innovación y creatividad. También colaboramos estrechamente con nuestros socios para proporcionarles apoyo financiero y orientación para que todas las pymes que generan PI y necesitan protección frente a vulneraciones puedan conseguirla de forma más fácil y rentable".

Vulneración de derechos

El estudio también analiza las vulneraciones y el modo en que las pymes abordan este problema. Entre las pymes titulares de un derecho de PI registrado, el 15 % ha sufrido una vulneración de sus derechos de PI. En la mayoría de los casos esas vulneraciones han sido en relación con sus marcas, lo que ha dado lugar a una pérdida de volumen de negocio y reputación. 9 de cada 10 pymes han adoptado medidas para hacer valer sus derechos de PI, en particular a través de negociaciones directas.

En general, el 85% de las pymes que eran titulares de derechos de PI registrados confían en medidas específicas para identificar posibles vulneraciones de sus derechos. Se basan principalmente en las opiniones de los clientes, en información accesoria o en el uso de sistemas de seguimiento.

En 2016 y 2019, el Observatorio publicó las dos primeras ediciones del Barómetro sobre las pymes y la PI para arrojar luz sobre cómo y por qué las pymes utilizan o no los derechos de PI. Entre marzo y mayo de 2022, la recopilación de datos para el Barómetro sobre las pymes se llevó a cabo con datos remitidos por 8.372 pymes situadas en los 27 Estados miembros de la UE. El nuevo estudio proporciona información que apoya la aplicación de la estrategia para las pymes en una Europa sostenible y digital de la Comisión Europea y el plan de acción en materia de propiedad intelectual.