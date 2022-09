Cómo pasar todas tus listas de Apple Music a Spotify sin pérdidas y gratis

Es más que posible que tengas la tentación de dejar la plataforma de música en streaming Apple Music, ya que no te llega a convencer del todo. Si la idea que tienes es migrar a Spotify, te mostramos la forma más sencilla y fiable que puedes encontrar para conseguir esto sin que pierdas ninguna de las listas que tanto te ha costado crear.

De forma nativa no existe forma alguna de conseguir esto, porque las compañías se encargan de no incluir la herramienta necesaria para que no sea algo precisamente sencillo u plácido migrar desde Apple Music a Spotify. Pero esto no quiere decir que no exista alguna forma que sea sencilla de utilizar, efectiva y, lo mejor de todo, completamente gratuita. Y, nosotros, vamos a mostrarte cómo acceder a ella y usarla, algo que no tardarás en aprender ni cinco minutos de tu tiempo.

Así pasarás las lista de Apple Music a Spotify sin perder nada

Pues para conseguir el objetivo en cuestión, lo mejor es recurrir a una web, en la que podrás exportar las listas desde la plataforma de Apple hasta la de Spotify. Esta se llama TunemyMusic, y puedes utilizarla tantas veces como quieras sin pagar nada. Una cosa positiva de esta herramienta online es que tiene soporte para muchos servicios que existen en la actualidad, como por ejemplo Amazon Music; Tidal; YouTube Music; Deezer; SoundCloud; y muchos más. Es realmente completa.

SmartLife

Para conseguir la transferencia de las listas los paso que tienes que dar son los que puedes ver a continuación:

Accede a la web antes mencionada y pulsa en el botón Comencemos. Ahora entras en una nueva página en la que tienes que elegir Apple Music como fuente de las listas que deseas copiar. Tendrás que iniciar la sesión en el servicio para que todo vaya de forma correcta.

Una vez que tengas validada tu identidad. Debes conceder permiso a la web para acceder a tus listas (pulsa en permitir para ello) y, luego, se mostrarán todas las que tienes. Selecciona las que deseas copiar a Spotify. Cuando tengas todo perfectamente configurado, pulsa en Seleccionar destino.

Tienes que elegir Spotify y utilizar Aceptar. Tendrá, de nuevo, que conceder permiso para acceder a tu cuenta y las listas que tienes. Verás ahora la información de las que tienes en la plataforma que vas a utilizar a partir de ahora. Pulsa en Comenzar a mover tu música.

Verás una barra de progreso para que sepas cuándo finaliza todo y, debajo, las listas que se van copiando.

Una vez que finalice todo, simplemente abre Spotify y podrás disfrutar de lo que has migrado. Has finalizado.

Como has visto, todo es bastante sencillo, en menos de cinco minutos, podrás tener todo lo que disfrutabas en Apple Music en tu cuenta de Spotify, al menos en lo que a las listas se refiere. Sin duda, una excelente herramienta esta web que debes conocer.