¿Cansado de Apple Music? Así puedes darte de baja desde iOS y Android

Es posible que, por recomendación y simple curiosidad, estés probando el servicio de música en streaming Apple Music. Si no te está gustando mucho y deseas eliminar tu cuenta, debes saber que conseguirlo es bastante sencillo utilizando el terminal móvil en el que está instalada la aplicación. Te mostramos los pasos que debes seguir.

Este es uno de esos casos en los que Apple no ha conseguido ser el mejor, al menos por el momento. Actualmente, Spotify es la opción que ofrece mejores opciones de todas las que existen. Su usabilidad es excelente, así como su base de datos. Además, sus múltiples opciones, donde no faltan ni podcast, le hacen ser la app de este tipo elegida por más usuarios. Y, quizá, este es el paso que deseas dar. Y que mejor que no dejar rastro alguno en la compañía de Cupertino.

Cómo darte de baja del servicio Apple Music

Por suerte, la firma ahora liderada por Tim Cook ofrece en la propia aplicación todo lo necesario para conseguir esto. Y es así tanto en la propia para el sistema operativo Android como en iOS de la propia Apple. Por lo tanto, en cuestión de pocos minutos, e independientemente del terminal que tengas, podrás dar de baja tu cuenta en el servicio de música en streaming del que estamos hablando.

Baja en Android

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de forma habitual y, una vez que ves la pantalla inicial, debes utilizar el icono con tres puntos que hay en la parte superior derecha.

Ahora debes elegir, entre todas las opciones que aparecen, la que se llama Administrar suscripciones. Pulsa en ella para acceder a la configuración necesaria.

Encontrarás ahora una posibilidad que se llama Cancelar suscripción, justo debajo de los planes que existen en el servicio de Apple. Dale uso y sigue los pasos que aparecen.

Has finalizado.

Unsplash

Elimina tu cuenta en iOS

De nuevo tienes que abrir la aplicación que tienes en tu iPhone o iPad.

En este caso, lo que tienes que hacer es localizar tu nombre en la zona superior de la pantalla y, ahora, pulsa en él para acceder a las opciones de configuración.

Selecciona Suscripciones entre todas las posibilidades que existen en el primer menú que aparece, y luego, haz lo propio en la suscripción que tienes activa entre las que ves en la lista de la pantalla.

Ahora pulsa en Cancelar suscripción en la zona inferior y sigue los pasos que se irán viendo.

Hecho esto, has acabado.

Como ves todo es muy sencillo… tanto como darte de alta. Y, esto, es de agradecer. Con la compañía de Cupertino, los tiempos de las llamadas o correos que no se contestan para darte de baja son cosa del pasado. Y, sin duda alguna, se agradece mucho. Evidentemente, si un día te arrepientes, puedes volver sin problema a Apple Music si así lo decides.