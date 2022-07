Cómo hacer en Spotify para smartphone una lista privada

La plataforma Spotify ofrece cada vez más opciones que tiene como objetivo ser mucho más social, como por ejemplo poder crear listas con los gastos de amigos que tienes agregados. Pero esto no siempre es una buena idea, ya que puede tener creaciones que deseas que nadie las conozca debido a que no quieres compartir los gustos que tienes. Pues bien, existe una posibilidad muy sencilla para conseguir esto.

El motivo que existe para aumentar la privacidad que tienes en las listas que has creado en Spotify es que la compañía tiene una herramienta que está específicamente pensada para que solo tú puedas escucharlas. Y, por lo tanto, se aumenta de forma considerable la privacidad que se consigue por muchos amigos que tengas añadidos en la plataforma de música en streaming.

Haz privada una lista de Spotify con tu móvil

Los pasos que dar tanto en iOS como en Android son prácticamente los mismos, ya que la interfaz que existe en la aplicación es prácticamente un calco en los dos sistemas operativos que actualmente se utilizan en los smartphones. Lo que tiene que hacer es lo siguiente:

Abre la aplicación de Spotify. Si es necesario, introduce tus credenciales.

Ahora tienes que encontrar las listas que deseas hacer privadas, para lo que tienes que entrar al apartado Biblioteca que hay en la parte inferior de la pantalla.

Una vez que aparecerá el listado de tus contenidos, busca la lista que deseas que nadie pueda ver y, una vez que estés dentro, debajo del nombre puedes ver un icono que tiene tres puntos. Púlsalo de forma habitual

SmartLife

Aparece un listado de opciones que es muy amplio. Desplázate por él y busca la opción llamada Hacer privada. Es la que tienes que utilizar, ya que el resto no sirven de nada en este caso.

Hecho esto, has finalizado y puedes repetir los pasos con todas las que son tuyas, no es posible realizar la acción en las que son de otros o las que ofrece Spotify por defecto en su servicio de música en streaming.

SmartLife

Como has visto, todo es bastante sencillo y, por lo tanto, en cuestión de muy pocos minutos puedes completar el proceso en varias listas en la aplicación. Evidentemente, si lo deseas puedes quitar la restricción que has activado en Spotify. Para ello debes seguir los pasos que has visto antes, pero quitando la opción que hace privada una lista. La verdad es que es una herramienta bastante útil.