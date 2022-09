Cómo escuchar en los altavoces HomePod de Apple tu música favorita de Spotify

Los altavoces HomePod son modelos que ofrecen una muy buena calidad, y que ofrecen amplias opciones de uso. Pero una de las que falta, es que ofrezca soporte para Spotify. Bien es cierto que es lógico debido a que la compañía norteamericana tiene Apple Music, pero no son pocos los que usan habitualmente a su gran rival. Te contamos cómo poder disfrutar de los contenidos del primer servicio sin problemas.

De forma nativa no podrás utilizar Spotify de una forma parecida que sí es posible hacerlo con opciones como por ejemplo Pandora o Deezer, y no parece que las cosas vayan a cambiar mucho a medio y corto plazo. El caso es que existe alguna forma de poder saltarse la limitación de la que hablamos y, además, no es nada complejo lograrlo y, mucho menos, peligroso. Por lo tanto, si eres de los que apuesta por esta plataforma de música en streaming y tienes un HomePod, vas a poder combinarlos siempre que quieras.

Así puedes escuchar Spotify en los HomePod de Apple

Para conseguir lo que decimos, lo ideal es recurrir a AirPlay, una opción que permite establecer comunicaciones sin cables de una forma sencilla y muy efectiva. Además, la aplicación de Spotify para iOS incluye la compatibilidad necesaria para ello, por lo que no vas a tener problema alguno para conseguirlo de una forma bastante intuitiva. Tienes que hacer lo siguiente:

Abre la aplicación Spotify de forma habitual y, si es necesario, introduce las credenciales que utilizas habitualmente.

Ahora tienes que reproducir una canción suelta o la que tengas en alguna lista que has creado. A continuación, pulsa en el pequeño altavoz que hay en la zona inferior, justo al lado del que tiene forma de corazón, que permite indicar que una canción te gusta.

Apple

Entre las opciones que aparecen en la pantalla del terminal, selecciona AirPlay o Bluetooth y, entonces, aparecerá una lista con las opciones disponibles. Aquí es donde encontrarás los altavoces HomePod que tienes en el lugar en el que están y disponibles para ser utilizados.

Selecciona el deseado y, entonces, has finalizado, ya que estarás escuchando la música de Spotify en el accesorio de Apple con una calidad más que aceptable.

Evidentemente, los pasos que hemos indicado puedes utilizarlos tanto con el HomePod como en la versión mini de este accesorio. Por lo tanto, no existen restricciones a la hora de conseguir que tu música favorita que tienes en Spotify suene en los altavoces inteligentes que tiene Apple en el mercado.