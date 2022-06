¿Tienes un iPad viejo? Esta nueva idea le devolverá a la vida

Es posible que los mejores días de un iPad antiguo, por ejemplo del año 2013, sean algo del pasado. Pero esto no quiere decir que no se pueda aprovechar su hardware para seguir sacándole partido. Evidentemente, esto no se puede conseguir con el paraguas de Apple, ya que no le da soporte, pero se está trabajando para que le des una nueva vida al tablet.

Un grupo de desarrolladores están en las fases finales de conseguir que el núcleo del sistema operativo Linux (concretamente la versión del kernel es la 5.18 pueda iniciarse en modelos antiguos del tablet de Apple, como por ejemplo el iPad Air 2). Y, ojo, esto no es nada sencillo porque como es conocido, la compañía de Cupertino no es precisamente la que deja cosas abiertas para que se pueda acceder a los rincones más profundos de sus dispositivos para manipularlos a este nivel.

La distribución Linux que se está utilizando para darle ese empujón de usabilidad a los iPad antiguos es Alpine (que, en principio, está pensada para ser utilizada con los terminales que utilizan el sistema operativo Android). Se está trabajando en incluir las modificaciones necesarias para que el funcionamiento en los tablets de los que hablamos, siempre que uses procesadores con arquitectura A7 o A8 de ARM -donde existen modelos incluso de los iPad mini-. Posteriormente, la idea es ampliar la compatibilidad… lo que hace pensar que en acceso al primer HomePod o algunos iPhone podría ser una posibilidad.

Los grandes problemas que se están encontrando

Por el momento se han solucionado varios que parecían imposibles, como ejecutar una cadena de inicio que arranque el hardware por completo y, por lo tanto, se puede comenzar a ejecutar el núcleo de Linux en los iPad antiguos. Pero, eso sí, existen problemas que son complejos, siendo uno de los más importantes el montar el sistema de archivos que utiliza este sistema operativo -que no es muy estable- o el acceso a las opciones de conectividad como es Bluetooth, o el puerto de cable que tienen los tablets de Apple. Curiosamente, sí que se ha podido acceder sin problemas a las cámaras.

Pixabay

Por suerte, el buen camino emprendido ha conseguido que el número de desarrolladoras que están aportando su trabajo de forma altruista aumente de forma considerable, ya que en un principio eran dos los que se embarcaron en este reto que, de conseguirse, permitirá integrar distribuciones Linux en los iPad que ya tiene un tiempo (y, quizá, incluso algunas creaciones como Remix que permitiría acceder incluso a las aplicaciones Android).

¿Tienen potencia estos iPad?

Sin ser una cosa muy loca, más que suficiente para que Linux trabaje de manera eficiente, lo que se debe a que este sistema operativo no es muy exigente para ofrecer una alta fluidez con un hardware que pueda ser considerado como modesto. Por lo tanto, dar uso a los iPad antiguos como servidor multimedia doméstico o el poder disfrutar de juegos retro, sería más que posible. Incluso, navegar por Internet o acceder a YouTube no tendría la más mínima dificultad.